В центре Рима на территории Императорских форумов произошло обрушение исторической башни — архитектурного памятника. Об этом сообщает издание Corriere della Sera. В настоящее время спасатели проводят поисковые работы под завалами на объекте, ища возможных раненых.

«Около 11:20 утра рухнула часть Torre dei Conti на площади Коррадо Риччи, которая в настоящее время находится на ремонте», — говорится в публикации. Согласно предварительным данным, в результате инцидента травмы получил один работник — он заблокирован под завалами, в то время как четверо его коллег, находившихся в верхней части башенного сооружения, были эвакуированы.

На место происшествия прибыли подразделения пожарной службы. Заблокированный под завалами сотрудник является гражданином Румынии. Специализированные спасательные группы SAF, включающие спелеологов, альпинистов и специалистов по водным операциям, предпринимают попытки проникнуть через небольшой оконный проем, расположенный в левой части башни, к пострадавшему.

Сам же раненый находится в сознании, поддерживает связь со спасателями и предпринимает усилия для содействия бригадам пожарной службы, которые прилагают все возможные меры для его извлечения. Его коллеги ожидают завершения спасательных мероприятий. Также один из эвакуированных работников, 64-летний мужчина, был экстренно транспортирован бригадой скорой медицинской помощи по коду повышенной срочности в медицинское учреждение Сан-Джованни для проведения обследования.

Территория полностью заблокирована правоохранителями, которые установили оцепление в районе Императорских форумов и площади Пьяцца Венеция в качестве превентивной меры, учитывая риск возможных последующих обрушений. На площади Коррадо Риччи находятся транспортные средства служб скорой медицинской помощи и пожарной охраны, а также присутствуют сотрудники полиции, карабинеров и муниципальных служб.

Башня Конти, также известная как Торре Маджоре, представляет собой архитектурное сооружение, возведенное в 1238 году по инициативе Ричарда Конти — брата Папы Римского Иннокентия III. Строительство осуществлялось для создания родовой резиденции для семейства графов Сеньи. Сооружение воздвигнуто на фундаменте, образованном руинами одной из экседр портика античного Храма Мира. Первоначально башня имела облицовку из травертина, который впоследствии, в XVI столетии, был демонтирован и использован при возведении Порта Пиа.