Сердечко под Macan и депрессия под Земфиру*: какие видео публиковал Пашинян в соцсетях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в своих соцсетях видео под композицию российского рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). В конце ролика политик показал руками сердечко. На ролике армянский лидер задумчиво сидит и слушает песню со строками: «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь». Это уже не первый музыкальный ролик премьер-министра за последнее время. О других видео премьер-министра — в материале URA.RU.

Пашинян показал сердечко

Премьер-министр Армении разместил в своих соцсетях видеоролик, снятый под композицию российского рэпера Macan. На видео Пашинян сидит в задумчивой позе и слушает музыку российского исполнителя. В конце ролика премьер-министр показал руками жест в форме сердечка.

«Ну наконец-то кальянный рэп!» — отреагировала журналистка Ксения Собчак. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале.

Грустное видео под Земфиру*

В начале октября Никол Пашинян разместил видео, на котором слушает композицию российской певицы Земфиры (Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом) «Прости меня моя любовь». На кадрах глава армянского правительства находится в рабочем кабинете и в задумчивости слушает песню. В момент, когда звучат слова из припева, Пашинян переводит взгляд на камеру.

После этого ролика в интернете неожиданно появился новый тренд под композицию певицы Земфиры. Пользователи соцсетей начали активно создавать юмористический контент на основе видео с армянским премьером. Ролик стал кульминационной частью многочисленных «шортсов» об осенней хандре и меланхолии. Блогеры также подхватили тренд и продолжают выпускать новые версии видео.

Смена имиджа

Кроме того, премьер-министр Армении сбрил бороду и продемонстрировал изменения во внешности своим подписчикам. Пашинян сначала появляется с густой седой растительностью на подбородке и щеках, а через мгновение предстает перед зрителями гладко выбритым. В конце видео политик подмигивает камере.

Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков главы армянского правительства. Пользователи соцсетей высказывают различные мнения об изменениях во внешности Никола Пашиняна и делятся впечатлениями о его новом образе.

Пашинян признался в любви

Помимо прочего, Пашинян публиковал видеоролик с признанием в любви супруге Анне Акопян. В посте он упомянул свою жену-журналистку и добавил эмодзи с флагом Армении и красным сердцем.

«Доброе утро, желаю всем хорошего дня, особенно парам с крепкими семьями и любовью», — написал Пашинян под музыкальным видео. Отмечается, что это не первый случай, когда армянский премьер делится романтическими роликами в соцсетях.

Музыкальные видео указывают на нарциссизм и депрессию

Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов обнаружил признаки хронического тревожного состояния с элементами панического расстройства у Никола Пашиняна. К такому выводу специалист пришел после анализа музыкальных видеороликов, которые армянский политик публикует в своих соцсетях.

Специалист привел пример с композицией «Все не так, ребята» в исполнении Владимира Высоцкого. Панкратов пояснил, что эта песня может сигнализировать о внутреннем конфликте между официальной позицией премьер-министра и его личными убеждениями.

«Постоянное напряжение лицевой мускулатуры и фиксированная мимика у Пашиняна указывают на его хроническое тревожное состояние с элементами панического расстройства», — отметил Панкратов. По словам врача-психотерапевта, системный анализ музыкальных композиций в видео Пашиняна выявляет возможную систему кодированных сообщений.

