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26 мая 2017
25 мая 2017
13:57  26 мая 2017 0

Свердловский депутат лишился мандата из-за доходов

Вручение мандатов новому созыву законодательного собрания СО. Екатеринбург, мандаты
Василий Роскош лишился мандата, не захотев сообщать о своем благосостоянииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Гаринского городского округа Свердловской области, предприниматель Василий Роскош, лишился мандата по требованию прокуратуры, поскольку не предоставил сведения о доходах.

«В соответствии с федеральным законом „О противодействии коррупции“ и „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ все депутаты обязаны ежегодно представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения на супругов и несовершеннолетних детей», — пояснила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Выяснилось, что 52-летний депутат от «Единой России» предприниматель Василий Роскош не представил указанные сведения. В связи с этим прокурор внес представление председателю думы с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства. В итоге на заседании думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Александр Лукманов
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