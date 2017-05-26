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Главные новости Тюменской области
15:34  26 мая 2017 2

Дело прекращено. Следователи решили не наказывать главу скандального тюменского предприятия

Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
Дело закрыто. Наказывать директора ФГУП никто не будетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские следователи прекратили уголовное дело в отношении Олега Ренева — директора скандально известного федерального предприятия «Тополя». Руководитель компании во время следствия выплатил все долги по налогам, а также штрафы и пени.

Ранее сообщалось, что речь идет о сумме почти 8 млн рублей. Следователи полагали, что директор не заплатил в бюджет налог на доходы работников.

Как сообщили в СУ СКР по области, решение о прекращении уголовного преследования было принято в связи с тем, что ранее директор к уголовной ответственности не привлекался и возместил ущерб бюджету.

«URA.RU» уже писало о том, что история получила огласку после выездной налоговой проверки, которую провели сотрудники МИФНС № 6 по Тюменской области. Директору грозило серьезное наказание — вплоть до двух лет лишения свободы. Ранее, весной 2016 года, работники предприятия сообщили в прокуратуру, что им серьезно задерживают зарплату и высказали подозрения в намерении неких лиц обанкротить компанию.

Чиновники областного департамента АПК тогда заверили, что о преднамеренном банкротстве не может быть и речи. Скандал же объяснили высокими требованиями к работе, которые не нравились сотрудникам.

Прокуратура после публикации «URA.RU» начала проверку в «Тополях», факты невыплаты зарплаты подтвердились. Благодаря надзорному ведомству зарплату сотрудники предприятия все же получили.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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