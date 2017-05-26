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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Челябинской области
14:54  26 мая 2017 2

«Ачепятка ченовникоф». Челябинцы смеются над рекламой мэрии города. ФОТО

Реклама транспортной карты с ошибкой. Челябинск, транспортная карта, реклама с ошибкой
Если не вчитываться - реклама как рекламаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинских соцсетях смеются над тем, как власти города с грамматическими ошибками продвигают «транспортную карту». Создатели и заказчики рекламы «электронного проездного» умудрились пропустить опечатку в трех коротких предложениях.

Плакаты, размещенных на остановочных комплексах, изображают саму карту и счастливую семью, решившую сэкономить на поездках в общественном транспорте. В призывах «сэкономить время» и «пополнить счет» в расположенных там же киосках ничего крамольного нет. Но с предложением из четырех слов — «При поддержке Администрации г. Челябинска» рекламщики уже не справились, не сумев согласовать падежи. Вместо «е» в окончании слова «поддержка» красуется неправильная «И». Что, собственно, и позволяет пользователям соцсетей ехидно называть ошибку «ачепяткой ченовникоф».

Реклама транспортной карты с ошибкой. Челябинск, транспортная карта, реклама с ошибкой
Сознаваться в незнании падежей никто не захотел
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ответственность за «прокол» брать на себя никто не хочет. Лишь начальник управления транспорта мэрии Роман Болотов мужественно пообещал разобраться и исправить положение. Оговорив, впрочем, что его ведомство к этой рекламе отношения не имеет.

Владимир Васин
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