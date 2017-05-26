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26 мая 2017
14:51  26 мая 2017 9

В Госдуме назвали кощунственной амнистию в честь убийства царя

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, зал пленарных заседаний госдумы
Парламент не намерен прощать грехи злоумышленникамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо заявил, что административную амнистию не стоит приурочивать к 100-летию Октябрьской революции, после которой в России убили царя. Это, по словам парламентария, является кощунством.

Предложение о проведении амнистии может быть осуществлено, однако оно должно обсуждаться с экспертами, чтобы были до конца понятны цели и задачи этой меры, а также ее последствий.

«Ей могут воспользоваться злоумышленники, они не понесут наказание и продолжат заниматься правонарушениями», — заявил Напсо, пишет RT.

Ранее Совет при главе государства по правам человека озвучил предложение о проведении в России административной амнистии к 100-летию Октябрьской революции.

Лев Истомин
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