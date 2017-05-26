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26 мая 2017
15:16  26 мая 2017 1

Жена уральского олигарха «номер 1» открывает новое кафе в центре Екатеринбурга

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
Алексей Гончаров и его прекрасная супруга ЕленаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На одно место отдыха в Екатеринбурге станет больше. Супруга владельца завода «Уралпластик» Алексея Гончарова Елена намерена открыть в уральской столице новое кафе. Об этом она сама рассказала журналисту «URA.RU» сразу после того, как ее муж стал лауреатом премии «Номер 1». Церемония награждения прошла в городском театре оперы и балета — Гончаров получил статуэтку как лучший ньюсмейкер.

Подробности разглашать бизнес-леди не стала, лишь уточнила, что открытие состоится осенью в ТЦ «Европа».

Несколько лет назад Елена Гончарова выучилась на профессионального кондитера и до 2016 года была владелицей кондитерской Saga Cakes, выполнявшей заказы для крупных предпринимателей и высокопоставленных чиновников. В итоге умелица с цветочной композицией из сахара завоевала первое место на конкурсе Cake International в Бирмингеме (Англия).

Антон Ольшанников
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