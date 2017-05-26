04:24 26 мая 2017 0

Лицо председателя Уставного суда Свердловской области Вадима Пантелеева (на заднем плане) не обманывает: вечер прошел прекрасно. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Деловой сезон в Свердловской области (несмотря на предстоящие выборы губернатора) торжественно закрыт. Конец декларационного периода и повышенной деловой активности региональный истеблишмент отметил вручением новой деловой премии «Номер 1» в Театре оперы и балета. Избежать сравнений с мероприятием, которое пройдет через полгода — премией «Человек года» — не удалось никому, да и особого смысла в этом не было, просто теперь делать вывод об умонастроениях элит можно вдвое чаще.

«Человек 2016 года», по версии журнала «Деловой квартал», Андрей Симановский приехал и на новую премию. И стало понятно, что конкурировать премии будут за одну и ту же аудиторию. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2015 году свердловский Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) сначала выступил спонсором премии журнала «Деловой квартал» — «Человек года», а затем разошелся с ее организаторами во взглядах. Однако, сама идея мероприятия главе союза, олигарху Дмитрию Пумпянскому пришлась по душе и родилась новая премия.

Пока у «Премии номер 1» нет красной дорожки, а о самом мероприятии за полчаса до начала регистрации гостей напоминала только небольшая табличка в афишном стенде театра. И тем не менее организаторы (частично те же, что ранее проводили и «Человека года») уже свысока высказываются о конкуренте: «Год-два и „Человек года“ исчезнет или трансформируется во что-то, например, для малого бизнеса — уж очень плотно они в него ушли».

Главный редактор «Делового квартала» Сергей Дружинин в ответ на такие речи только улыбается. Он тоже был гостем на сегодняшней церемонии и еще раз заверил, что анонсированное на ноябрь мероприятие состоится и в восьмой раз. Большинство гостей, впрочем, оказались далеки от всей этой конкуренции и просто наслаждались светским раутом — Екатеринбург такими балуют крайне редко.

Идея проведения новой премии принадлежит Дмитрию Пумпянскому, который попробовал работать в союзе с «Деловым кварталом», но был доволен далеко не всем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер фракции «единороссов» и главная модница свердловского Заксобрания Елена Чечунова сияла улыбкой так, что даже ее лаконично черный наряд казался торжественно праздничным. Не менее торжественно облачился и свердловский министр строительства Михаил Волков. Пока он с супругой искал свое место в зале — успел опровергнуть версию коллег о том, что со своим заместителем Алексеем Бирюлиным расстается из-за серьезного конфликта.

Тут же по фойе пронесся здоровающийся со всеми глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко с дочерью. Следом за ним появился бывший коллега по кабмину — изрядно схуднувший министр соцполитики Андрей Злоказов с супругой. К своему месту неспешно прошла спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

СОСПП и Уральская торгово-промышленная палата (второй организатор) постарались заявить о своем новом «детище» с помпой. Правда на техническую подготовку потратили всего два месяца, так что пришлось вносить правки в «горячем режиме».

Появление Александра Шохина (слева) подняло премию на невероятную высоту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Кто там у нас первый выступает?

— [Первый вице-премьер Алексей] Орлов.

— А [президент РСПП Александр] Шохин когда?

— Пятым.

— Ты в своем уме — кто такой Орлов и где Шохин?! Его объявляйте первым.

Пару ведущему — главному редактору «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максиму Путинцеву — на церемонии составила заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк. Жгуче красное платье и говор главной героини сериала «Моя прекрасная няня» привнесли в мероприятие неуместный развлекательный оттенок, заставив задуматься о мискастинге. «Настя слегка халтурит, видно и слышно», — признались позже и сами организаторы. Впрочем, ведущим пришлось непросто — публику, не реагирующую на интонирование, приходилось постоянно призывать аплодировать.

Фотография не врет: Дмитрий Ноженко был рад получить премию. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выступая, Александр Шохин назвал премию «амбициозной в названии», а регион «становым в российской экономике» и пожелал предпринимателям успехов. «Чем больше будет таких успехов — тем больше будет желания соседей и в России в целом равняться на лучших. Вы лучшие, вы супер!» — сказал Шохин.

«Пумпянский ищет внимания губернатора — вся премия ради этого. Очень просил главу региона лично присутствовать», — поделился слушающий главу РСПП высокопоставленный чиновник. Евгений Куйвашев, утверждает собеседник, даже выбирал между сегодняшней поездкой в Москву для участия в заседании по ЧМ-2018 и премией. В итоге, остановился на альтернативном варианте и записал видеообращение.

Михаил Яландин — ученый, «Человек номер один» (по версии свердловского союза промышленников), победитель Тимы Ради, Николая Карполя, Владислава Тетюхина и многих других. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В Свердловской области появилась хорошая традиция в канун Дня предпринимательства отмечать лучшее в регионе премией номер 1. Самое главное, что эта премия является негосударственной и присуждается людьми из профессионального сообщества. Вторая отличительная черта премии — она положительно влияет на рейтинг региона. Ну и конечно же третье — это то, что премией мы дает людям стимул заниматься предпринимательством. Уверен, что проект не просто приживется. он будет расти и развиваться», — последние слова с экрана Куйвашев произнес на фоне проезжавшей за его спиной маршрутки.

Впрочем, доступ в правительство, пусть и крошечный, Пумпянский все же получил — один из департаментов регионального мининвестразвития недавно возглавила экс-первый зампред правления СКБ-банка Екатерина Гольянова — она также оказалась в числе приглашенных.

Ответная благодарственная речь Игоря Завадовского лилась, как песня. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инвесторов чествовали первыми. «Это очень осторожное животное, хоть в Красную книгу его заноси», — пояснил Путинцев, пародируя ведущего «В мире животных» Николая Дроздова. Стеклянный параллелепипед на подставке с надписью «Премия №1» внутри него достался председателю совета директоров Каменск-Уральского металлургического завода Владимиру Скорнякову.

«Профессионала №1» пригласили объявить экс-директора НПО автоматики Леонида Шалимова. «Он умеет выступать и поделится с нами своим талантом», — объявил Путинцев. «Я бы, конечно, поделился талантом и знаниями, но тогда половину из вас потом никуда не выпустят», — ловко пошутил Шалимов и отдал награду главному конструктору УПКБ «Деталь» Леониду Пономареву, которого знает уже 35 лет.

Можно подумать, что Андрей Беседин (УТПП) не хочет отдавать премию Дмитрию Мраморову (справа), но это не так. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Именно демидовский металл до сих пор покрывает крыши отдельных зданий в Лондоне», — интриговали с объявлением следующей номинацию ведущие. «Видимо, номинация „Крыша №1“, в которой победят силовики» — тут же тихо схохмили зрители. Не угадали и премия «Экспортер №1» отошла директору ОАО «Уралэлектромедь» Владимиру Колотушкину.

Главную политическую номинацию «Чиновник №1» ведущие отдали на откуп зрителям, устроив SMS-голосование за одного из трех чиновников: главу ленинского района Дмитрия Ноженко, областного прокурора Сергея Охлопкова и министра промышленности Сергея Пересторонина. «[Глава администрации губернатора Владимир] Тунгусов, как всегда, все красиво обставил», — заключили гости, после того, как получать статуэтку из рук члена президиума УрОРАН Валерия Черешнева вышел екатеринбургский чиновник Дмитрий Ноженко. Последний пообещал, что передаст статуэтку губернатору, правда, до или после выборов — не уточнил.

Меняются площадки, названия мероприятий, идут годы, но Анатолий Сысоев всегда в центре внимания. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если «Чиновник №1» был интересен искушенной в политике части публики, то номинация «Человек №1» — сразила уже подавляющее большинство. В лонг-листе тут оказались директор филармонии Александр Колотурский, художник Тимофей Радя, тренер Николай Карполь, бизнесмен Владислав Тетюхин, победитель «Дакара» Сергей Карякин, детский онколог Сергей Тупоногов и ученый-энергетик Михаил Яландин.

Никакого объяснения, почему премия досталась последнему, гости для себя найти так и не смогли, да и сам Яландин признался, что для него вручение — «рояль в кустах», после чего поблагодарил сообщество.

Вручение премии в номинациях «Материал №1» (самому резонансному ньюсмейкеру — владельцу завода «Уралпластик» Алексею Гончарову), «Предприниматель №1» (совладелец общества «Малышева 73» Игорь Заводовский получил приз из рук «Человека года 2016» Андрея Симановского) и «Промышленник №1» (президенту научно-производственного холдинга «ВМП» Михаилу Вахрушеву) были восприняты публикой несколько вяло, поскольку до сих пор большая часть собравшихся слышала в основном фамилии владельцев «Гринвича» и «Пассажа».

А генеральный директор Группы «Синара» Михаил Ходоровский (слева) всегда фантастически элегантен. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все это несколько смазало и эффект от вручения номинации «Гран-при», даже несмотря на то, что объявлять лауреата вышли лично Дмитрий Пумпянский и Андрей Беседин. Получивший премию генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов оказался поражен не меньше академика Яландина, но поблагодарил за «признание в родном регионе — честь и большой аванс на будущее».

Выходя с премии гости признались, что главное преимущество над конкурентом у «Премии номер один» — лаконичность. Кроме того, организаторы оставили себе пространство для развития интересного начинания — претендующая на лавры главной премия явно нуждается в доработке дизайна статуэтки, а также дополнительных номинациях.