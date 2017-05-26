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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
04:24  26 мая 2017 0

«Ты в своем уме — кто такой Орлов и где Шохин?!»

Как прошел новый главный деловой вечер от профсоюза олигархов Урала. ФОТОРЕПОРТАЖ
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
Лицо председателя Уставного суда Свердловской области Вадима Пантелеева (на заднем плане) не обманывает: вечер прошел прекрасно.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Деловой сезон в Свердловской области (несмотря на предстоящие выборы губернатора) торжественно закрыт. Конец декларационного периода и повышенной деловой активности региональный истеблишмент отметил вручением новой деловой премии «Номер 1» в Театре оперы и балета. Избежать сравнений с мероприятием, которое пройдет через полгода — премией «Человек года» — не удалось никому, да и особого смысла в этом не было, просто теперь делать вывод об умонастроениях элит можно вдвое чаще.

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
«Человек 2016 года», по версии журнала «Деловой квартал», Андрей Симановский приехал и на новую премию. И стало понятно, что конкурировать премии будут за одну и ту же аудиторию.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2015 году свердловский Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) сначала выступил спонсором премии журнала «Деловой квартал» — «Человек года», а затем разошелся с ее организаторами во взглядах. Однако, сама идея мероприятия главе союза, олигарху Дмитрию Пумпянскому пришлась по душе и родилась новая премия.

Пока у «Премии номер 1» нет красной дорожки, а о самом мероприятии за полчаса до начала регистрации гостей напоминала только небольшая табличка в афишном стенде театра. И тем не менее организаторы (частично те же, что ранее проводили и «Человека года») уже свысока высказываются о конкуренте: «Год-два и „Человек года“ исчезнет или трансформируется во что-то, например, для малого бизнеса — уж очень плотно они в него ушли».

Главный редактор «Делового квартала» Сергей Дружинин в ответ на такие речи только улыбается. Он тоже был гостем на сегодняшней церемонии и еще раз заверил, что анонсированное на ноябрь мероприятие состоится и в восьмой раз. Большинство гостей, впрочем, оказались далеки от всей этой конкуренции и просто наслаждались светским раутом — Екатеринбург такими балуют крайне редко.

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
Идея проведения новой премии принадлежит Дмитрию Пумпянскому, который попробовал работать в союзе с «Деловым кварталом», но был доволен далеко не всем
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер фракции «единороссов» и главная модница свердловского Заксобрания Елена Чечунова сияла улыбкой так, что даже ее лаконично черный наряд казался торжественно праздничным. Не менее торжественно облачился и свердловский министр строительства Михаил Волков. Пока он с супругой искал свое место в зале — успел опровергнуть версию коллег о том, что со своим заместителем Алексеем Бирюлиным расстается из-за серьезного конфликта.

Тут же по фойе пронесся здоровающийся со всеми глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко с дочерью. Следом за ним появился бывший коллега по кабмину — изрядно схуднувший министр соцполитики Андрей Злоказов с супругой. К своему месту неспешно прошла спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

СОСПП и Уральская торгово-промышленная палата (второй организатор) постарались заявить о своем новом «детище» с помпой. Правда на техническую подготовку потратили всего два месяца, так что пришлось вносить правки в «горячем режиме».

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
Появление Александра Шохина (слева) подняло премию на невероятную высоту
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Кто там у нас первый выступает?

— [Первый вице-премьер Алексей] Орлов.

— А [президент РСПП Александр] Шохин когда?

— Пятым.

— Ты в своем уме — кто такой Орлов и где Шохин?! Его объявляйте первым.

Пару ведущему — главному редактору «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максиму Путинцеву — на церемонии составила заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк. Жгуче красное платье и говор главной героини сериала «Моя прекрасная няня» привнесли в мероприятие неуместный развлекательный оттенок, заставив задуматься о мискастинге. «Настя слегка халтурит, видно и слышно», — признались позже и сами организаторы. Впрочем, ведущим пришлось непросто — публику, не реагирующую на интонирование, приходилось постоянно призывать аплодировать.

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
Фотография не врет: Дмитрий Ноженко был рад получить премию.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выступая, Александр Шохин назвал премию «амбициозной в названии», а регион «становым в российской экономике» и пожелал предпринимателям успехов. «Чем больше будет таких успехов — тем больше будет желания соседей и в России в целом равняться на лучших. Вы лучшие, вы супер!» — сказал Шохин.

«Пумпянский ищет внимания губернатора — вся премия ради этого. Очень просил главу региона лично присутствовать», — поделился слушающий главу РСПП высокопоставленный чиновник. Евгений Куйвашев, утверждает собеседник, даже выбирал между сегодняшней поездкой в Москву для участия в заседании по ЧМ-2018 и премией. В итоге, остановился на альтернативном варианте и записал видеообращение.

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
Михаил Яландин — ученый, «Человек номер один» (по версии свердловского союза промышленников), победитель Тимы Ради, Николая Карполя, Владислава Тетюхина и многих других.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В Свердловской области появилась хорошая традиция в канун Дня предпринимательства отмечать лучшее в регионе премией номер 1. Самое главное, что эта премия является негосударственной и присуждается людьми из профессионального сообщества. Вторая отличительная черта премии — она положительно влияет на рейтинг региона. Ну и конечно же третье — это то, что премией мы дает людям стимул заниматься предпринимательством. Уверен, что проект не просто приживется. он будет расти и развиваться», — последние слова с экрана Куйвашев произнес на фоне проезжавшей за его спиной маршрутки.

Впрочем, доступ в правительство, пусть и крошечный, Пумпянский все же получил — один из департаментов регионального мининвестразвития недавно возглавила экс-первый зампред правления СКБ-банка Екатерина Гольянова — она также оказалась в числе приглашенных.

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
Ответная благодарственная речь Игоря Завадовского лилась, как песня.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инвесторов чествовали первыми. «Это очень осторожное животное, хоть в Красную книгу его заноси», — пояснил Путинцев, пародируя ведущего «В мире животных» Николая Дроздова. Стеклянный параллелепипед на подставке с надписью «Премия №1» внутри него достался председателю совета директоров Каменск-Уральского металлургического завода Владимиру Скорнякову.

«Профессионала №1» пригласили объявить экс-директора НПО автоматики Леонида Шалимова. «Он умеет выступать и поделится с нами своим талантом», — объявил Путинцев. «Я бы, конечно, поделился талантом и знаниями, но тогда половину из вас потом никуда не выпустят», — ловко пошутил Шалимов и отдал награду главному конструктору УПКБ «Деталь» Леониду Пономареву, которого знает уже 35 лет.

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
Можно подумать, что Андрей Беседин (УТПП) не хочет отдавать премию Дмитрию Мраморову (справа), но это не так.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Именно демидовский металл до сих пор покрывает крыши отдельных зданий в Лондоне», — интриговали с объявлением следующей номинацию ведущие. «Видимо, номинация „Крыша №1“, в которой победят силовики» — тут же тихо схохмили зрители. Не угадали и премия «Экспортер №1» отошла директору ОАО «Уралэлектромедь» Владимиру Колотушкину.

Главную политическую номинацию «Чиновник №1» ведущие отдали на откуп зрителям, устроив SMS-голосование за одного из трех чиновников: главу ленинского района Дмитрия Ноженко, областного прокурора Сергея Охлопкова и министра промышленности Сергея Пересторонина. «[Глава администрации губернатора Владимир] Тунгусов, как всегда, все красиво обставил», — заключили гости, после того, как получать статуэтку из рук члена президиума УрОРАН Валерия Черешнева вышел екатеринбургский чиновник Дмитрий Ноженко. Последний пообещал, что передаст статуэтку губернатору, правда, до или после выборов — не уточнил.

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
Меняются площадки, названия мероприятий, идут годы, но Анатолий Сысоев всегда в центре внимания.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если «Чиновник №1» был интересен искушенной в политике части публики, то номинация «Человек №1» — сразила уже подавляющее большинство. В лонг-листе тут оказались директор филармонии Александр Колотурский, художник Тимофей Радя, тренер Николай Карполь, бизнесмен Владислав Тетюхин, победитель «Дакара» Сергей Карякин, детский онколог Сергей Тупоногов и ученый-энергетик Михаил Яландин.

Никакого объяснения, почему премия досталась последнему, гости для себя найти так и не смогли, да и сам Яландин признался, что для него вручение — «рояль в кустах», после чего поблагодарил сообщество.

Вручение премии в номинациях «Материал №1» (самому резонансному ньюсмейкеру — владельцу завода «Уралпластик» Алексею Гончарову), «Предприниматель №1» (совладелец общества «Малышева 73» Игорь Заводовский получил приз из рук «Человека года 2016» Андрея Симановского) и «Промышленник №1» (президенту научно-производственного холдинга «ВМП» Михаилу Вахрушеву) были восприняты публикой несколько вяло, поскольку до сих пор большая часть собравшихся слышала в основном фамилии владельцев «Гринвича» и «Пассажа».

Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург
А генеральный директор Группы «Синара» Михаил Ходоровский (слева) всегда фантастически элегантен.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все это несколько смазало и эффект от вручения номинации «Гран-при», даже несмотря на то, что объявлять лауреата вышли лично Дмитрий Пумпянский и Андрей Беседин. Получивший премию генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов оказался поражен не меньше академика Яландина, но поблагодарил за «признание в родном регионе — честь и большой аванс на будущее».

Выходя с премии гости признались, что главное преимущество над конкурентом у «Премии номер один» — лаконичность. Кроме того, организаторы оставили себе пространство для развития интересного начинания — претендующая на лавры главной премия явно нуждается в доработке дизайна статуэтки, а также дополнительных номинациях.

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Владимир Жабриков © URA.RU

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