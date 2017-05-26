15:29 26 мая 2017 1

До конца работ по подготовке к чемпионату остался год Фото: Анна Майорова © URA.RU

За год до начала игр чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге глава администрации города проверил темпы облагораживания территории вокруг Центрального стадиона. Нашел несколько недоделок и исторический казус.

С первой недоделкой сити-менеджер столкнулся сразу в начале маршрута, возле администрации Верх-Исетского района. По неизвестной причине на квадратном метре тротуара рабочие не доложили плитку. Якоб велел устранить недоделку за две недели, а вторую, разобранный тротуар через дорогу на площади примерно в 10 квадратных метра, — заделать за неделю.

В целом с учетом того, что до начала чемпионата еще год, особых проблем Александр Якоб не обнаружил. Но пару казусов все же распорядился снести. Первый — крыльцо здания на Московской, 12, сооруженное неизвестно кем еще в 2002 году. «Тут вообще пандус должен был быть», — растерянно поясняли сопровождавшие главу горадминистрации сотрудники, глядя на сооружение, перегородившее поперек подъем в горку.

«Разобраться», — вынес вердикт сити-менеджер. Вторая потеря района — кирпичный забор перед жилым домом возле стадиона на Малышева, 1. «Когда Чемпионат России проходил, болельщики тут туалет устроили и алкогольные напитки распивали», — рассказали чиновники шефу и предложили убрать сооружение и заменить его зелеными насаждениями.

Из казусов: в прошлом за Дворцом молодежи начиналась Аллея советско-чехословацкой дружбы. В ходе подготовки к чемпионату мира аллея сильно сократилось, ее начало теперь находится существенно дальше, но на прежнем месте остался памятный камень, установленный еще в прошлом веке в честь ее основания.

«Короткая аллея какая-то», — поразмышлял Александр Якоб, глядя на камень. «Может, его убрать?» — предложили сопровождающие. «И скажут потом, что мы историю переписываем», — отверг предложение сити-менеджер. «Хорошая история: СССР нет, Чехословакии нет, а камень есть», — проборомотал в ответ один из чиновников. Оставили как есть.

Прогулка Александра Якоба по ВИЗу была проанонсирована мэрией вечером 25 мая на фоне разгоравшегося на тот момент скандала по перекрытию улицы Репина на участке от Крауля до Малышева на ремонт. Сделать это горадминистрация планировала еще 23 мая, но несколько раз переносила дату, ссылаясь на некие «согласования с ГИБДД».

Поскольку через данный участок каждый день на работу едут все жители ВИЗа, работающие в центре, новости об очередном переносе даты перекрытия на третий день уже выглядели сводками с фронтов. А неопределенность ситуации и растерянность мэрии, неспособной четко ответить о дате начала работ на проезжей части, дискредитировало городские власти. В результате мэрия попыталась перебить повестку, «спрятав» очередной анонс перекрытия за протокольным мероприятием о подготовке к чемпионату мира. Заодно сообщили, наконец, новый срок: Репина будет закрыта для проезда в ночь с 2 на 3 июня, реконструкцию планируется провести за 10 дней.