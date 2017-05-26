15:43 26 мая 2017 4

Правление Кадырова и его окружения запомнится схваткой с геями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов лично наблюдал за истязаниями чеченских геев в подпольных тюрьмах. Такие данные приведены в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Об издевательствах правозащитникам рассказали два человека, которые побывали в одной из секретных тюрем в Аргуне. По их словам, Даудов наблюдал за тем, как пытали людей, сопровождая издевательства оскорбительными высказываниями, пишет «Новая газета».

Другой подозреваемый в гомосексуализме рассказал, что часть задержанных держали на одной из баз в Грозном, куда приезжали силовики, чиновники и их знакомые.