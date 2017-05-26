По делу рухнувшей на детей сцены в Перми арестовали бизнесмена

15:53 26 мая 2017 1

Он указал рабочим не закреплять опоры, считают в СК Фото: группа ВК "Мой город - Пермь"

Суд в Перми заключил под стражу предпринимателя по делу о рухнувшей сцене на фестивале хоров 24 мая. Следствие считает, что он дал незаконное указание рабочим не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы.

Тридцатилетний мужчина был ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования. Ему предъявлено первоначальное обвинение по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». По ходатайству суда он заключен под стражу, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Как писало «URA.RU» ранее, около 13:30 24 мая от сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников репетиции фестиваля хоров в центре Перми. В результате семь несовершеннолетних детей в возрасте от семи до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.