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26 мая 2017
25 мая 2017
24 мая 2017
15:53  26 мая 2017 1

По делу рухнувшей на детей сцены в Перми арестовали бизнесмена

Он указал рабочим не закреплять опоры, считают в СКФото: группа ВК "Мой город - Пермь"
новость из сюжета:
Сцена рухнула на фестивале хоров в Перми
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Суд в Перми заключил под стражу предпринимателя по делу о рухнувшей сцене на фестивале хоров 24 мая. Следствие считает, что он дал незаконное указание рабочим не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы.

Тридцатилетний мужчина был ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования. Ему предъявлено первоначальное обвинение по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». По ходатайству суда он заключен под стражу, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Как писало «URA.RU» ранее, около 13:30 24 мая от сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников репетиции фестиваля хоров в центре Перми. В результате семь несовершеннолетних детей в возрасте от семи до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Виктор Кудряшов
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