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26 мая 2017
16:02  26 мая 2017 2

Власти Екатеринбурга анонсировали отмену маршрутов общественного транспорта и ликвидацию вагонов метро

Метрополитен Екатеринбурга, общественный транспорт, екатеринбургский метрополитен, подземка, станция площадь 1905года
У многих вагонов метро, как выяснилось, истекает срок эксплуатацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Общественный транспорт Екатеринбурга ждут серьезные изменения уже этим летом, несмотря на то, что реформу местные власти перенесли на июль 2019 года. Об этом в эфире радиостанции «Город FM 107.6» рассказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов.

В этом году, по его словам, у многих перевозчиков истекает срок договоров, заключенных с мэрией еще в 2012 году. Теперь власти пересматривают схему движения и анализируют так называемые дубли — транспорт, ходящий по одному и тому же маршруту. Некоторые маршруты будут отменены вовсе, большая часть будет изменена и «торговаться» на новых условиях. На оставшихся маршрутах изменят лишь интервал движения в большую сторону.

Также уже с июля власти планируют запустить центр управления пассажирскими перевозками, который, по мнению Федотова, должен вывести качество работы общественного транспорта на принципиально новый уровень. В частности, новая структура будет контролировать соблюдение перевозчиками расписания и координировать работу системы информирования пассажиров. Первая задача позволит обеспечить пассажирам бесперебойную работу транспорта [в случае нарушения расписания к перевозчикам будут применяться санкции], вторая — даст возможность пассажирам быть в курсе, где находится их маршрут.

Специально для этого в будущем на остановках в центральной части города будут установлены информационные табло, на которых будет отображаться местонахождение того или иного маршрута, и мобильное приложение с аналогичным функционалом.

Помимо этого, ведется работа и по выделенным полосам для общественного транспорта. В ближайшее время они появятся на 15 отрезках улиц. Вместе с ними появятся соответствующие дорожные знаки и камеры фиксации нарушений.

С 1 июля начнет работу в тестовом режиме и временной тариф. Воспользоваться им можно будет на трамваях и троллейбусах, правда, со стоимостью и временем бесплатного проезда мэрия пока не определилась.

Кроме того, как отметил Федотов, сейчас в тесных кругах обсуждается покупка новых вагонов для екатеринбургского метрополитена, поскольку в этом году у большой части парка истекает срок эксплуатации. Тем не менее окончательного решения о закупе и его сроках пока нет.

Транспортная реформа, полная реализация которой запланирована на июль 2019 года, предполагает отмену дублирующих маршрутов, приоритет муниципальному транспорту, а также увеличение числа пересадок. При этом ожидание на остановках, как уверяли авторы проекта, составит не больше 5-7 минут, а чтобы жители не платили за пересадки, власти обещали внедрить повременной тариф.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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