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26 мая 2017
16:11  26 мая 2017 1

«Ни совести, ни мозгов». В Екатеринбурге мальчика с ДЦП оставили без последнего звонка

Школа № 23 оказалась втянутой в скандалФото: сайт школы № 23

Первоклассника с тяжелой формой ДЦП не позвали на последний звонок в школе № 23 Екатеринбурга.

Как сообщили «URA.RU» в Уральском родительском комитете, маленького Никиту не пригласили на общую праздничную церемонию. У всех детей праздник прошел 25 мая. Мальчика же позвали только сегодня. По информации общественников, ребенка просто забыли пригласить, причем не впервые. До этого Никита не попал на празднование Дня Победы и съемку на альбом с одноклассниками.

«Это делается специально, потому что он не такой, как все. У руководства школы и педагога, которые так относятся к ребенку, нет ни совести, ни мозгов», — заявил глава Уральского родительского комитета Евгений Жабреев.

Получить оперативный комментарий директора школы не удалось. Городской телефон не отвечает.

«Жаль, что случился такой недосмотр со стороны школы. Директор все понимает и приносит извинения маме ребёнка. Учитель также осознала свою ошибку. Никто не делал ничего из злого умысла. Ребенка пригласят на другие праздники, и все будет хорошо. Школа новая, 13 первых классов, огромное количество детей. От себя лично также приношу извинения маме и ребенку. Очень сожалею о случившемся», — прокомментировала «URA.RU» ситуацию глава управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

В прокуратуре пообещали провести проверку.

«Мы проведем проверку по факту дискриминации ребенка. Когда речь идет о людях с ограниченными возможностями, у нас самый жесткий контроль», — сообщила представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Школа № 23 была открыта в прошлом году. На открытии присутствовали первые лица города и области.

Данил Бардин
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