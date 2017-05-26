{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
16:18  26 мая 2017 5

Фонд Навального удалил с YouTube ролик о том, кому принадлежат все крупные СМИ в России

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Видеозапись организации Алексея Навального содержала ошибкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального удалил видеоролик «Друг Путина, которому принадлежит ВСЕ телевидение», посвященный совладельцу «Национальной Медиа Группы» Юрию Ковальчуку. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш извинилась за ошибки, допущенные в нем

По словам Ярмыш, запись содержит фактические ошибки, однако в будущем будет переснята. «К сожалению, в мой последний ролик о том, что все крупные СМИ в России принадлежат другу Путина Ковальчуку, вкрались фактические ошибки. То есть, по сути, все верно — СМИ действительно принадлежат Ковальчуку, но часть информации о структуре владения является устаревшей. Так как нам важно сохранять высокий стандарт корректности информации, я приняла решение ролик удалить. Тема эта крайне интересная, я ее не брошу и сделаю еще видео об этом», — написала она в Facebook.

Отметим, ролик успел набрать более миллиона просмотров.

Как писало «URA.RU» ранее, 24 мая стало известно, что итоги очередного расследования, проведенного Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, не соответствуют действительности. Так, из документов, попавших в распоряжение СМИ, следует, что сделка по передаче бизнесменом Алишером Усмановым активов на 50 миллионов долларов фонду «Соцгоспроект» вполне законна.

.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров