Белоусов назначил нового заместителя министра обороны
31 октября 2025 в 15:52
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Василий Осьмаков назначен на должность заместителя министра обороны России. Об этом сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов. Ранее Осьмаков занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ.
