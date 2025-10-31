«Вонючая Европа будет нам платить»: Лукашенко предупредил Европу о новой зависимости

Лукашенко заявил, что Европа получает чистый воздух благодаря сберегаемым в Белоруссии лесам Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в будущем европейские страны будут платить республике за чистый воздух, который сохраняется благодаря белорусским лесам. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Лепельский район Витебской области.

«Это [чистый воздух] — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от бога», — заявил Лукашенко. Его слова приводит государственное агентство БелТА.

Белорусский лидер отметил, что в европейских странах лесов практически не осталось, а ветер переносит чистый воздух из Белоруссии в Европу. По его словам, вместо благодарности европейские страны вводят против республики санкции, однако это временное явление.

Во время посещения Березинского биосферного заповедника ему сообщили, что воздух в заповеднике в 300 раз чище, чем в столице республики Минске. Президент подчеркнул важность сохранения природных ресурсов — лесов, чистой воды и свежего воздуха. Белорусский лидер также выразил уверенность, что время, когда Европа начнет платить за экологические услуги, уже близко.