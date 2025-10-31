«Вонючая Европа будет нам платить»: Лукашенко предупредил Европу о новой зависимости
Лукашенко заявил, что Европа получает чистый воздух благодаря сберегаемым в Белоруссии лесам
Фото: Пресс-служба президента Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что в будущем европейские страны будут платить республике за чистый воздух, который сохраняется благодаря белорусским лесам. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Лепельский район Витебской области.
«Это [чистый воздух] — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от бога», — заявил Лукашенко. Его слова приводит государственное агентство БелТА.
Белорусский лидер отметил, что в европейских странах лесов практически не осталось, а ветер переносит чистый воздух из Белоруссии в Европу. По его словам, вместо благодарности европейские страны вводят против республики санкции, однако это временное явление.
Во время посещения Березинского биосферного заповедника ему сообщили, что воздух в заповеднике в 300 раз чище, чем в столице республики Минске. Президент подчеркнул важность сохранения природных ресурсов — лесов, чистой воды и свежего воздуха. Белорусский лидер также выразил уверенность, что время, когда Европа начнет платить за экологические услуги, уже близко.
Ранее газета The Guardian представила исследование качества воздуха в Европе. Согласно данным, 98% европейцев дышат воздухом с высоким содержанием загрязняющих веществ , превышающим безопасные нормы ВОЗ. Только 2% населения дышит относительно чистым воздухом, что значительно ниже мирового показателя.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.