Имущество на миллиард рублей забрали у экс-мэра Владивостока

31 октября 2025 в 16:03
В 2007 году Николаева осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями

Фото: Владимир Саяпин / ТАСС

Имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, его матери и других лиц на сумму свыше одного миллиарда рублей обращено в доход государства. Решение вынес Ленинский районный суд. 

«Иск рассмотрен, уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме», — сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в сентябре Генпрокуратура подала иск на сумму свыше 700 миллионов рублей, однако на заседании 17 октября ведомство увеличило требования до более чем миллиарда рублей. Суд также привлек еще пять соответчиков и снял арест со 128 объектов недвижимости, которые другие люди ранее приобрели у Николаева.

Это уже второй крупный иск к экс-мэру в 2024 году. В июле суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в казну государства имущества Николаева, его сестры — депутата Госдумы Виктории Николаевой, матери Раисы Николаевой и ряда компаний. Тогда в федеральную собственность было обращено 821 объект недвижимости, включая имущественный комплекс санатория «Амурский залив», офисные помещения, земельные участки и нежилые помещения. С ответчиков также взыскали свыше 590 миллионов рублей. Учредителем большинства компаний, фигурирующих в исках, является мать экс-мэра.

Владимир Николаев возглавлял Владивосток в 2004-2008 годах. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями, лишив права занимать руководящие должности на три года. В 2008 году условный срок заменили на реальный из-за неявки на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Спустя десять лет Николаев вернулся в Россию и занялся бизнесом в Приморье.

Комментарии (1)
  • Георгий
    31 октября 2025 16:43
    Молодцы! Необходимо ужесточить наказания для таких слуг народа.
