Имущество на миллиард рублей забрали у экс-мэра Владивостока

В 2007 году Николаева осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями Фото: Владимир Саяпин / ТАСС

Имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, его матери и других лиц на сумму свыше одного миллиарда рублей обращено в доход государства. Решение вынес Ленинский районный суд.

«Иск рассмотрен, уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме», — сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в сентябре Генпрокуратура подала иск на сумму свыше 700 миллионов рублей, однако на заседании 17 октября ведомство увеличило требования до более чем миллиарда рублей. Суд также привлек еще пять соответчиков и снял арест со 128 объектов недвижимости, которые другие люди ранее приобрели у Николаева.

Продолжение после рекламы

Это уже второй крупный иск к экс-мэру в 2024 году. В июле суд удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в казну государства имущества Николаева, его сестры — депутата Госдумы Виктории Николаевой, матери Раисы Николаевой и ряда компаний. Тогда в федеральную собственность было обращено 821 объект недвижимости, включая имущественный комплекс санатория «Амурский залив», офисные помещения, земельные участки и нежилые помещения. С ответчиков также взыскали свыше 590 миллионов рублей. Учредителем большинства компаний, фигурирующих в исках, является мать экс-мэра.