Турция аннулировала лицензию популярной у россиян платежной системы Papara: что произошло, причины

Центральный банк Турции аннулировал лицензию платежной системы Papara, которой активно пользовались российские граждане. Об этом сообщило турецкое издание Ahaber со ссылкой на публикацию в Официальном вестнике страны. Что такое Papara и почему у него отозвали лицензию — в материале URA.RU.

Отзыв лицензии

Совет по регулированию и надзору за банковским делом принял решение об аннулировании разрешения на работу Papara в качестве организации электронных денег. «Решением, опубликованным в Официальном вестнике, Центральный банк отозвал разрешение на деятельность Papara Elektronik Para A.S.» — пишет Ahaber. Лицензия, выданная компании 21 апреля 2016 года, отозвана на основании положений Закона «О системах расчетов и расчетов по ценным бумагам, платежных услугах и электронных денег».

Компания Papara опубликовала заявление в соцсети X, в котором сообщила, что анализирует судебное решение в контексте действующего законодательства. «Предпринимаем все необходимые шаги для защиты прав наших пользователей и обеспечения непрерывности обслуживания», — отмечается в официальном сообщении. Представители пресс-службы компании подчеркнули, что средства пользователей в электронной форме размещены на счетах в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Что такое Papara

Papara — турецкая платежная система с функционалом цифрового кошелька, которая начала свою деятельность в 2016 году. Сервис функционирует как цифровой кошелек с возможностью привязки дебетовой карты, обеспечивая функциональность, сопоставимую с традиционными банковскими картами. Основной валютой платформы является турецкая лира (TRY), при этом система также обеспечивает поддержку дополнительных валют для осуществления трансграничных денежных переводов.

Платежная система Papara пользовалась значительной популярностью среди российских клиентов благодаря простоте открытия счета и удобству использования. Сервис позволял дистанционно открыть счет, предоставив только данные загранпаспорта, что было особенно востребовано среди тех, кто не имел возможности лично посетить турецкий банк для оформления финансовых услуг.

Основные особенности карты Papara: этот сервис предоставляет возможность открытия счетов в турецких лирах, долларах США или евро. Однако привязка банковских карт доступна исключительно к счетам в лирах, так что следует учитывать дополнительные затраты на валютную конвертацию.

Обслуживание карты Papara Card — бесплатное. Однако, собственная сеть банкоматов у данного финансового сервиса отсутствует, при этом клиентам доступно использование банкоматов 15 турецких банков-партнеров. Также сервис интегрирован с платформой Binance.

К одной учетной записи возможно подключение до десяти банковских карт. Процедура оформления отличается оперативностью и предусматривает онлайн-заявку с последующей курьерской доставкой. Кроме того карты Papara Lite продаются на кассе в турецких супермаркетов, также доступен выпуск виртуальных карт.

При осуществлении онлайн-платежей код подтверждения транзакции поступает на мобильный номер турецкого оператора связи, при этом push-уведомления в мобильном приложении не предусмотрены.

Почему у Papara отозвали лицензию

Согласно данным издания Hurriyet, в мае 2024 года Генеральная прокуратура Стамбула инициировала следственные действия. Они были связаны с обвинениями в адрес компании Papara Elektronik Para AS в содействии денежным переводам для нелегальных букмекерских структур.

Papara постигла участь аналогов

Российские пользователи также прибегают к услугам других виртуальных карт, предоставляемых необанками и электронными платежными системами. Одним из таких инструментов является Ininal — турецкая платежная система.

Граждане России активно применяли этот сервис для внесения платежей за подписки на международные стриминговые платформы и облачные хранилища, а также для совершения покупок в цифровом магазине PlayStation Store. Оформление бесплатной карты осуществлялось дистанционно — требовалось лишь наличие заграничного паспорта и российского мобильного номера, при этом физическое присутствие в Турции не требовалось.

