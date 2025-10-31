Новые правила утильсбора, поддержка автопрома и сохранение льгот: ключевые заявления Мантурова

Мантуров объяснил, как изменения в утильсборе повлияют на цены и импорт автомобилей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Правительство России использует утилизационный сбор как инструмент перезагрузки автопрома, а не закрытия рынка. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, с 2022 года на поддержку отрасли направлено свыше 260 млрд рублей, преимущественно за счет сборов. Ключевые задачи — борьба с «серым» импортом, сохранение льгот для 80% автопарка и создание условий, при которых локализация станет выгоднее ввоза готовых машин. Подробности новой стратегии — в материале URA.RU.

Мантуров назвал главные задачи для легкового автопрома

Денис Мантуров заявил, что Россия планирует создать устойчивое производство легковых автомобилей, защищенное от внешних факторов. Также государство гарантирует гражданам доступность и разнообразие моделей.

Для этого уже реализуется комплекс мер, включая отраслевую стратегию и национальный проект по промышленному обеспечению транспортной мобильности. «Сохранить и развивать уже имеющиеся площадки и запускать новые производства», — подчеркнул Мантуров.

Продолжение после рекламы

Мантуров рассказал о пересмотре принципов работы с иностранцами в автопроме

Россия пересмотрела принципы сотрудничества с иностранными партнерами в автомобильной промышленности, сделав приоритетом собственную технологическую независимость, заявил первый вице-премьер РФ. Он отметил, что подход к взаимодействию с зарубежными партнерами был принципиально изменен, и теперь главной целью стало обеспечение технологического суверенитета страны.

Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе

Правительство не ожидает резкого роста цен на автомобили после изменения механизма расчета утилизационного сбора. Мантуров пояснил, что резких ценовых скачков не предвидится, учитывая перенос вступления новых правил в силу на декабрь, а также возможность ввозить автомобили для личного пользования и пополнять складские запасы в этот период.

Мантуров рассказал о последствиях изменения расчета утильсбора

Планируемые изменения в расчете утилизационного сбора повлияют на стоимость частного ввоза «санкционных» иномарок — марок, ушедших с российского рынка три года назад. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он пояснил, что такие бренды оставили обязательства по обслуживания российским преемникам. По словам вице-премьера, наличие этой «лазейки» снижает привлекательность рынка для добросовестных автопроизводителей, инвестирующих в сервисные сети и выполняющих гарантийные обязательства. Аналогичными схемами, отметил Мантуров, пользуются при ввозе китайских марок, уже представленных в России официальными дилерами.

Мантуров рассказал, для кого сохранится льготный утильсбор

Льготный коэффициент утилизационного сбора сохранится для автомобилей с двигателем до 160 л.с., которые составляют свыше 80% российского автопарка. Как пояснил Денис Мантуров, льгота действует при ввозе иномарок для личного пользования и продолжит работу после изменений в законодательстве. По его словам, этот проверенный подход гарантирует доступность самых востребованных моделей. Также Мантуров поручил рассмотреть перенос реформы на 1 декабря для завершения оформления ранее оплачен

Утильсбор не призван закрыть рынок

Правительство не планирует закрывать авторынок через утильсбор. Как заявил Мантуров, отсутствие конкуренции замедлит развитие отечественных производителей, поэтому задача — сделать локальное производство выгоднее импорта. Вице-премьер отметил, что иностранные инвесторы также заинтересованы в борьбе с «серым» импортом, а ключевой приоритет — контроль над технологиями.

Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на стоимость автомобилей

Корректировка утилизационного сбора не оказывает значительного влияния на стоимость российских автомобилей, поскольку отечественным производителям предоставляется комплекс промышленных субсидий. Подчеркивается, что при оценке доступности отечественных машин всегда учитывается именно эта поддержка, смягчающая возможное влияние изменений в размере утильсбора.

Продолжение после рекламы

Что влияет на колебания стоимости машин

Мантуров заявил, что на стоимость автомобилей влияют курс валют, логистика и кредитная политика. При этом после двух этапов повышения утильсбора резкого роста цен не случилось. Правительство отслеживает влияние индексации сбора на доступность машин для россиян.

Финансировании льготного автокредитования

Правительство РФ с 2022 года направило почти 140 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и автолизинга, что способствовало поддержке продаж почти 400 тысяч автомобилей, произведенных в России, сообщил Мантуров. Он пояснил, что эти средства позволили предложить покупателям более выгодные условия приобретения отечественных машин.

Производство легковых автомобилей в России

Денис Мантуров заявил, что в России организовано производство автомобилей практически во всех популярных сегментах. Модельный ряд машин российской сборки продолжает расширяться за счет локализации ранее импортируемых моделей.





По данным Росстата, за январь–сентябрь 2025 года в стране выпущено 487 тысяч легковых автомобилей, что на 2,7% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. В сентябре производство составило 66,5 тысячи единиц, снизившись на 1,7% в годовом исчислении.

Мантуров назвал автопром одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей

Автопром стал одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей — в 2022 году предприятия остались без компонентов для работы конвейеров. Как заявил Мантуров, правительству важно было сохранить кадры и их профессиональные навыкы, а также минимизировать потери от простоев.

Власти понимали необходимость решения этой задачи для будущего перезапуска заводов с новой продукцией. Параллельно оказывалась поддержка в восстановлении работы отечественных автопредприятий.

Меры поддержки российского автопрома

С 2022 года на поддержку автомобильной промышленности из федерального бюджета направлено более 260 млрд рублей, причем почти 75% этих средств обеспечены поступлениями от утилизационного сбора. Мантуров отметил эффективность комплекса мер, включая субсидии НИОКР, гранты на реинжиниринг и программы Фонда развития промышленности. В частности, по программе «Автокомпоненты» реализовано 91 проект на 111 млрд рублей, профинансировано свыше 50 проектов НИОКР на 11 млрд рублей и около 40 проектов реинжиниринга на 2 млрд рублей.

Мантуров рассказал о реализации российских авто по льготным программам

За январь–сентябрь 2025 года в России по программам льготного автокредитования и лизинга было реализовано более 130 тысяч автомобилей отечественного производства, а объем предоставленных скидок составил 45 миллиардов рублей, сообщил Мантуров. Он подчеркнул, что власти осознают важность сохранения этих инструментов поддержки авторынка в текущих условиях, уже заложили на них бюджет как минимум на ближайшие три года и регулярно корректируют параметры их реализации.

Продолжение после рекламы

Реакции автомобильных брендов на изменение утильсбора