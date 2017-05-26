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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Челябинской области
18:20  26 мая 2017 29

Видный челябинский единоросс уходит из руководства партии

Политсовет ЕР. Челябинск., зорин василий
Зорин променял партию на диссертациюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель руководителя Челябинского регионального отделения «Единой России» Василий Зорин покидает свой пост. Как стало известно «URA.RU», он написал заявление об уходе по собственному желанию и уже в понедельник не выйдет на работу.

«Сказал, что хочет более плотно заниматься наукой — своей диссертацией. Нам жаль терять такого квалифицированного специалиста. Но, уверен, что партия найдет достойную смену», — прокомментировал отставку глава исполкома Алексей Малофеев. Он добавил, что сменщика Зорину пока не подобрали.

«Буду работать в университете доцентом. Это нормально — менять работу раз в семь лет. Начинается новый этап жизни», — философски заметил корреспонденту «URA.RU» сам Зорин.

Алексей Шумов
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