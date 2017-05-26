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Главные новости Пермского края
18:34  26 мая 2017 0

В Перми объявили штормовое предупреждение. Сдуть может что угодно

Штормовое предупреждение Курган, штормовое предупреждение
Сильный ветер уже привел к трагедииФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Сцена рухнула на фестивале хоров в Перми
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Спасатели Прикамья предупредили жителей о надвигающихся аномалиях. В регионе 26 и 27 мая объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы, крупный град, юго-западный ветер с порывами до 25 м/с и очень сильные дожди.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, неукрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — отмечают спасатели.

Сегодня, 26 мая, в Прикамье ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Однако в ночь на 27 мая на европейскую часть России обрушится арктический циклон, который также принесет многочисленные осадки. Похолодание в Пермском крае наступит 28 мая.

Как писало «URA.RU» ранее, сильный порыв ветра 24 мая привел к трагедии на репетиции фестиваля хоров в центре Перми: одна из двух звуковых башен упала на участников. Семь детей получили травмы различной степени тяжести, а предприниматель, ответственный за исполнение работ по установке сценического оборудования, уже заключен под стражу.

Виктор Кудряшов
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