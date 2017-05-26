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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Челябинской области
19:12  26 мая 2017 1

Поссорилась с матерью и убежала из дома. Челябинская школьница погибла после последнего звонка

Последний снимок сделан вчера за несколько часов до смертиФото: Соцсеть

Тело 15-летней девочки из села Южно-Степное Челябинской области нашли возле вышки сотовой связи. Школьница погибла накануне сразу после последнего звонка.

В четверг, 25 мая, после последнего звонка выпускница из Карталинского района Челябинской области поссорилась с родителями из-за того, что пришла домой нетрезвая. Об этом сообщают ее друзья в соцсети.

Разругавшись с матерью, девочка убежала из дома и залезла на вышку сотовой связи, которая стоит практически напротив. Спустя некоторое время тело школьницы нашел старший брат, который пошел ее искать.

Территория вокруг вышки огорожена колючей проволокой, но местные жители знают все входы и выходы, чтобы пролезть.

В Следственном комитете проводят проверку, чтобы выяснить, был это несчастный случай, или суицид, но от комментариев отказались.

Александр Лукманов
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