В ЕР началась борьба за избрание в Госдуму от Иркутского округа

В «Единой России» началась борьба за избрание в Госдуму от Иркутского округа в 2026 году. На территорию претендуют сразу несколько влиятельных единороссов. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник из региона.

Округ №93 был закреплен за депутатом-коммунистом Михаилом Щаповым, однако летом политик перешел в должность аудитора Счетной палаты и сдал мандат. Всего Иркутская область имеет 4 одномандатных избирательных округа для проведения выборов в ГД.

По данным источников агентства, амбиции на избрание в Госдуму есть у группы крупного застройщика Александра Битарова, который уже работал председателем регионального правительства и депутатом заксобрания. Он входил в топ-100 самых богатых госслужащих РФ списка Forbes с состоянием в полмиллиарда рублей. Битаров возглавляет строительную компанию «Новый город».

Желание избраться в ГД приписывают спикеру гордумы Иркутска Евгению Стекачеву. Он возглавляет думу уже второй созыв и имеет большой авторитет внутри «Единой России», отмечают собеседники URA.RU. По их словам, на мандат претендуют еще несколько партийных тяжеловесов.

Власти еще не согласовали кандидата, сообщает источник URA.RU. Конфликтами внутри ЕР может воспользоваться скандально известный кандидат от КПРФ Константин Бушуев и стоящие за ним местные бизнесмены. Новая элитная группа стала известна благодаря выборам мэра Иркутского района-2025. Бушуева поддержал депутат ГД и экс-губернатор от Компартии Сергей Левченко.

«Я думаю, для Бушуева это хорошая стратегия, и Левченко на это согласится. Константин не особо уязвим для силовиков, так как еще молод. Если потоки денег им не обрубят, то шансы побороться у них есть. Но нужно понимать, что они сформировали себе позицию маргинальных, не системных игроков», — сказал нам гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. Эксперт резюмировал, что в округе возможно серьезное противоборство элит.