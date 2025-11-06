Бакальчук и Ким смогли разделить имущество после развода
Условия соглашения устраивают обе стороны, заявила Ким
Сооснователи маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук и Татьяна Ким смогли разделить имущество после развода. Об этом сообщили суды общей юрисдикции Москвы.
«Бакальчук В.С. и Ким Т.В. достигли соглашения о разделе имущества, которое было утверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Помимо этого, сама Татьяна Ким опубликовала пост в социальных сетях. В нем она заявила, что в процессе раздела имущества после развода «поставлена точка». По ее словам, она с бывшим мужем достигла мирового соглашения и условия устраивают обе стороны.
В 2024 году в семье владельцев Wildberries разразился скандал. Владислав Бакальчук, муж основательницы, обвинил ее в рейдерском захвате компании, обратившись за помощью к Рамзану Кадырову. В ответ Татьяна Бакальчук опровергла эти заявления и объявила о разводе. В сентябре инцидент достиг новой стадии, когда в главном офисе компании произошла перестрелка. Судебные разбирательства по разделу имущества продолжались до сегодняшнего дня.
