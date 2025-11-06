Бакальчук и Ким смогли разделить имущество после развода

Условия соглашения устраивают обе стороны, заявила Ким Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Сооснователи маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук и Татьяна Ким смогли разделить имущество после развода. Об этом сообщили суды общей юрисдикции Москвы.

«Бакальчук В.С. и Ким Т.В. достигли соглашения о разделе имущества, которое было утверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Помимо этого, сама Татьяна Ким опубликовала пост в социальных сетях. В нем она заявила, что в процессе раздела имущества после развода «поставлена точка». По ее словам, она с бывшим мужем достигла мирового соглашения и условия устраивают обе стороны.

