Бакальчук и Ким смогли разделить имущество после развода

06 ноября 2025 в 16:27
Условия соглашения устраивают обе стороны, заявила Ким

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Сооснователи маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук и Татьяна Ким смогли разделить имущество после развода. Об этом сообщили суды общей юрисдикции Москвы.

«Бакальчук В.С. и Ким Т.В. достигли соглашения о разделе имущества, которое было утверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Помимо этого, сама Татьяна Ким опубликовала пост в социальных сетях. В нем она заявила, что в процессе раздела имущества после развода «поставлена точка». По ее словам, она с бывшим мужем достигла мирового соглашения и условия устраивают обе стороны.

В 2024 году в семье владельцев Wildberries разразился скандал. Владислав Бакальчук, муж основательницы, обвинил ее в рейдерском захвате компании, обратившись за помощью к Рамзану Кадырову. В ответ Татьяна Бакальчук опровергла эти заявления и объявила о разводе. В сентябре инцидент достиг новой стадии, когда в главном офисе компании произошла перестрелка. Судебные разбирательства по разделу имущества продолжались до сегодняшнего дня.

