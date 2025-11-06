Введены экстренные меры: как Костромская область пережила ночную атаку БПЛА

Граждане могли слышать хлопки у города, сообщил губернатор Ситников Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В городе Волгореченск Костромской области произошла атака украинских беспилотников. По предварительным данным, основной целью налета стала местная ГРЭС. О происшествии и ликвидации его последствий сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

Глава региона провел заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, была ограничена работа школ и детских садов города. Последствия атаки украинских БПЛА на Костромскую область — в материале URA.RU.

Отражена атака БПЛА на Волгореченск

Над городом Волгореченск были перехвачены украинские БПЛА. Жители слышали работу систем ПВО. Об этом рассказал Ситников.

«В Волгореченске Костромской области отражена атака беспилотников. Под утро жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков», — заявил Ситников в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что в результате атаки никто не пострадал. А электроснабжение города не было нарушено. Последствия атаки устраняются. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

ГРЭС была целью ВСУ в Волгореченске

В Волгореченске был введен режим ЧС после атаки украинских БПЛА на ГРЭС (Государственная районная электростанция). Глава региона провел заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Городские власти, представители Костромской ГРЭС, а также должностные лица силовых ведомств представили губернатору информацию о сложившейся ситуации.

«На территории Волгореченска вводится ЧС локального характера. Для проведения необходимых работ будут привлечены дополнительные силы и средства», — рассказал губернатор Ситников. Его слова приводит «Газета.ru».

Оперштаб закрыл детские сады и школы

К тому же Сергей Ситников сообщил о решении оперативного штаба закрыть на один день детские сады и школы для обеспечения безопасности. Помимо этого, работники администрации Волгореченска и ближайших сел должны были провести обход граждан.