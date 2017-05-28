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Главные новости Курганской области
08:10  28 мая 2017 0

Зауральцы выбирают претендента на место в облдуме. Соперники уже отметились в скандальной истории

Выборы губернатора Тюменской области. Нижневартовск., урна для голосования, выборы
Предварительное голосование пройдет в трех районах области с 8:00 до 20:00Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Зауралье в воскресенье, 28 мая, началось предварительное голосование за кандидатов от партии «Единая Россия» на довыборах в Курганскую областную Думу по Щучанскому избирательному округу (№10).

В 8:00 часов открылись 20 участков предварительного голосования в Альменевском, Сафакулевском и Щучанском районах. Участки находятся в школах, в зданиях сельсоветов и домов культуры. Желающие проголосовать могут уточнить адрес участка по телефону: (3522) 411-135. Список участков можно посмотреть здесь.

В праймериз принимают участие управляющий Отделением пенсионного фонда РФ по Курганской области, экс-депутат облдумы Александр Сапожников, ректор Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева Владимир Левитский, а также начальник управления по Курганской области ООО «Уралкотёл» Иван Светличный и пенсионер Валерий Дегтянников.

фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Интерес к праймериз подогрел недавний скандал. Директор «Курганприбора» Федор Колосовников заявил «URA.RU» о том, что глава отделения ПФ Сапожников якобы учинил на заводе ревизию из мести председателю совета директоров завода Сергею Муратову за то, что тот поддержал Левитского.

Начальник управления Пенсионного фонда в Кургане Сергей Чинарев назвал это заявление «попыткой очернителей с „Курганприбора“ увязать законную, плановую совместную работу сразу нескольких государственных органов с мелкой политической возней».

Анна Бояркина
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