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Главные новости Челябинской области
12:46  28 мая 2017 0

Подростки разгромили полицейскую машину на фестивале красок в Челябинске. ВИДЕО

Подростки атаковали полицейское автоФото: скриншот с видеозаписи с ютьюба

Подростки разгромили полицейскую машину на фестивале красок Холи в Челябинске. В Сети появилось видео, как несовершеннолетние участники мероприятия атакуют автомобиль и оскорбляют полицейских.

Подростки учинили беспредел накануне 27 мая в Челябинске, где на одной из городских улиц под открытым небом проходил фестиваль красок. Охрану порядка на мероприятии обеспечивал полицейский патруль.

По непонятным причинам юнцам не понравилось присутствие полицейских. Толпа подростков, которые к тому моменту уже успели разрисовать друг друга краской, с криком — «Мусора прессуют!» — атаковала автомобиль. Ребята под дружное улюлюканье и свист закидали красками машину полицейских. При этом самые наглые зачинщики нападения пинали авто и выкрикивали в адрес стражей правопорядка нецензурные оскорбления.

«Факты попадания на ведомственный автомобиль действительно имели место, но массовых беспорядков допущено не было, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — По отдельным фактам нарушения общественного порядка проводится проверка».

Фестиваль красок Холи имеет индуистское происхождение, в Индии он считает праздником весны. Ранее челябинская епархия просила прокуратуру проверить законность проведения фестиваля красок в столице Южного Урала. Священники посчитали, что он несет угрозу «проникновения демонических практик в душу российского народа».

Сергей Снегирев
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