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28 мая 2017
27 мая 2017
14:30  28 мая 2017 0

В Сети появилось видео первого пробного полета авиалайнера МС-21

Новый лайнер являет собой настоящее чудо техникиФото: government.ru

В Сети появилось видео первого пробного полета авиалайнера МС-21, который еще называют «Магистральным самолётом XXI века». Кадры сняли жители Иркутска, которые стали очевидцами испытаний.

Работники Иркутского авиационного завода отправили в первый пробный полет самолет МС-21.

«Полёт прошёл нормально, как планировалось», — лаконично сказали RT на предприятии.

Очевидцы исторического момента сняли на видео посадку лайнера. В соцсетях кадры вызвали бурю восторженных отзывов: «Поздравлю всех, народ! это великий день! Даешь широкофезюляжный!». «Берет гордость за наших инженеров и рабочих, которые спроектировали и построили такое чудо техники. В мире можно по пальцам пересчитать страны, которые на такое способны», — пишут пользователи.

МС-21 — пассажирский самолет, который способен составить конкуренцию Boeing 737 и Airbus A320. Он предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях и отличается комфортом для пассажиров и экипажа. Главным конструктором «самолета XXI века» является Константин Попович.

Сергей Снегирев
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