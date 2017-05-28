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28 мая 2017
27 мая 2017
19:18  28 мая 2017 0

Американская коалиция убила 20 мирных жителей в Сирии

Под бомбежкой погибли мирные сирийцыФото: Wikimedia Commons

Американская коалиция убила 20 мирных жителей в Сирии. Авиация нанесла удар по автомобилю, который вез беззащитных людей из города Ракка.

Удар был нанесен вечером в субботу, 27 мая, сообщает агентство SANA. Грузовой автомобиль вез беженцев из Ракки, которые в спешном порядке покидали город. Погибли не менее 20 мирных жителей, еще семь получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, США и ряд других стран, входящих в коалицию, оказывают воздушную поддержку «Сирийским демократическим силам», которые ведут войну на территории страны. Действия коалиции являются незаконными, так как происходят без разрешения официальных сирийских властей.

Сергей Снегирев
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