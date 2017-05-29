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29 мая 2017
28 мая 2017
Главные новости 
08:45  29 мая 2017 0

Закон об отмене открепительных удостоверений на выборах протестируют на Среднем Урале и в Прикамье

Предварительное голосование ЕР на Мамина-Сибиряка, 16. Екатеринбург, выборы, голосование
Свердловчанам и пермякам запретят голосование по открепительным удостоверениямФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Закон об отмене на выборах открепительных удостоверений, который в среду одобрит Совет Федерации, применят во время выборов губернаторов, а также депутатов в областные парламенты. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев выразил мнение, что новый порядок голосования должен пройти тестирование уже осенью.

Федеральный закон сформулирован таким образом, что будет действовать «по умолчанию», рассказали «Ведомостям» эксперты. Таким образом, регионам не обязательно дублировать поправки в собственном избирательном законодательстве.

По словам Николая Булаева, новый порядок включения граждан в списки избирателей начнет действовать во всех регионах, где в этом году будут проводиться выборы, с момента вступления в силу федерального закона. А вот сохранить на губернаторских или парламентских выборах открепительные и досрочное голосование можно будет только там, где примут соответствующие региональные законы, подчеркивает зампред ЦИК.

Таким образом, «обкатать» новый закон могут в Свердловской области и Пермской крае, в которых осенью выберут глав регионов. Уже сейчас стоит вопрос о назначении даты выборов, чтобы попасть под новое федеральное законодательство. Так, Заксобрание Пермского края в связи с принятыми Госдумой поправками соберется на внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть вопрос о назначении выборов губернатора, только 8 июля. Как уточнила начальник парламентского управления по связям с общественностью Лариса Шляпникова, поправки в региональный закон о выборах депутаты принимать не планируют, поскольку федеральный закон имеет прямое действие.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц считает, что проходить выборы в регионах на этот раз будут буквально под микроскопом и наличие аномалий бросит тень не столько на текущую кампанию, сколько на президентские выборы.

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Нина Калинина
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