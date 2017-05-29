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Главные новости Челябинской области
10:07  29 мая 2017 0

Фонд «Металлург» потратит более двух миллионов рублей на детей-сирот

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, дети, дети со спины, мальчик и девочка
Металлурги уделят внимание детям-сиротамФото: Pixabay.com

В Магнитогорском городском благотворительном общественном фонде «Металлург» (крупнейший благотворитель — ОАО «ММК») готовятся к международному Дню защиты детей. Планируется, что в этом году на помощь детям-сиротам выделят более 2 миллионов рублей.

День защиты детей благотворители намерены провести в детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах и детских садах.

Как отметил директор фонда Валентин Владимирцев, благотворительная помощь будет оказана восемнадцати интернатным и специализированным учреждениям Магнитогорска и десяти учреждениям из прилегающих сельских районов на сумму 680 тысяч рублей.

Председатель правления Челябинского отделения Российского детского фонда Вячеслав Скворцов отметил, что работа БОФ «Металлург» по привлечению средств и их распределению является примером для подобных организаций областного и всероссийского уровня.

Нина Калинина
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