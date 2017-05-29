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Главные новости Челябинской области
11:51  29 мая 2017 0

СКР расследует нападение на полицейских на фестивале Холи в Челябинске

Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
СКР займется беспорядками на фестивале красок в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СКР по Челябинской области расследует нападение участников фестиваля красок Холи на полицейские автомобили у ТРК «Горки». Все материалы направлены в органы СК, поскольку среди нападавших были несовершеннолетние, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в понедельник, 29 мая, заявил, что городские власти изучат целесообразность проведения такого фестиваля.

Инцидент произошел 27 мая. Организаторы фестиваля красок Холи прибыли на парковку у ТРК «Горки», где планировалось провести мероприятие. Однако руководство комплекса в одностороннем порядке расторгло договор аренды. Это стало поводом для негодования пришедшей на фестиваль молодежи. В какой-то момент подростки закидали краской автомобили полицейских, некоторые пинали машины. При этом молодежь выкрикивала «АУЕ!», что на тюремном жаргоне означает «Арестантский Уклад Един».

Сергей Леонов
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