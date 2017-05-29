Уральские дальнобойщики «ударят автопробегом» по «Платону»

12:29 29 мая 2017 0

Акция на ЕКАДе согласована властями Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Свердловские водители большегрузов в субботу, 3 июня, проведут автопробег по Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), протестуя против взимания платы за проезд по трассам с грузовиков (система «Платон»). Об этом «URA.RU» сообщил представитель «Объединения перевозчиков России» (ОПР) в Свердловской области Наиль Нигаматуллин. «Добро» на проведение акции дало региональное министерство общественной безопасности.

Сбор начнется в 10.00 на 12-м километре ЕКАДа, стартует автопробег в 11 часов. Участники автопробега обогнут Екатеринбург с севера (по ЕКАДу), после чего свернут на Московский тракт (в сторону города). Финиш — на 10-м Московского тракта, Добраться до конечной точки дальнобойщики хотят за 2-3 часа. «Раньше планировался митинг, но мы не стали его заявлять, — рассказал агентству Наиль Нигаматуллин. — Постоим немного и разъедемся».

По его словам, свердловские власти одобрили автопробег без каких-либо вопросов или замечаний. Напомним, что на минувшей неделе несколько уральских дальнобойщиков были задержаны на 51-м километре МКАДа: полицейские обвинили их в проведении несанкционированного митинга в то время, когда водители большегрузов ужинали. При этом двух женщин-дальнобойщиц закрыли на двое суток за оказания сопротивления сотрудникам полиции. К настоящему моменту все задержанные отпущены.