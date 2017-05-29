Путин решил провести в России Десятилетие детства

13:55 29 мая 2017 0

В ближайшее время правительство разработает программу основных мероприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором объявил 2018—2027 годы Десятилетием детства. Документ опубликован в понедельник, 29 мая, на портале правовой информации.

Такое решение было принято главой государства «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы».

Теперь в рамках этой программы в ближайшие три месяца правительству РФ необходимо утвердить план основных мероприятий до 2020 года.