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Главные новости Свердловской области
13:55  29 мая 2017 0

Путин решил провести в России Десятилетие детства

Жара в Екатеринбурге, сквер, лето, жара, дети, площадь 1905года, купание в фонтане, водные процедуры
В ближайшее время правительство разработает программу основных мероприятийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором объявил 2018—2027 годы Десятилетием детства. Документ опубликован в понедельник, 29 мая, на портале правовой информации.

Такое решение было принято главой государства «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы».

Теперь в рамках этой программы в ближайшие три месяца правительству РФ необходимо утвердить план основных мероприятий до 2020 года.

Сергей Демин
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