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29 мая 2017
Главные новости Москвы
13:51  29 мая 2017 0

Патриарх Кирилл сравнил законы о гей-браках с фашистскими

Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, патриарх кирилл, посох, рпц
Патриарх Кирилл осудил законы об однополых бракахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Станы Запада принимают законы, которые «порывают с нравственной природой человека, с совестью — это законы о так называемых гомосексуальных парах». Об этом заявил патриарх Кирилл, выступая с лекцией в Бишкекском университете.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что многие люди восстали против этих законов в связи с тем, что такие законы разрывают связь с нравственностью, именно поэтому они вызвали протесты и миллионные демонстрации во Франции, пишет «Интерфакс». Патриарх отметил, что люди восстали против этих законов по тем же причинам, что и против «фашистских законов и законов апартеида».

«Если закон порывает свою связь с нравственностью, он перестает быть для человека обязательным», — отметил патриарх. Он также отметил, что эти законы вредят будущему поколению: воспитание ребенка в однополой семье уничтожает важную социальную роль отца и матери, а на замену им приходят «родитель №1» и «родитель №2».

Нина Калинина
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