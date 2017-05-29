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Главные новости Свердловской области
14:39  29 мая 2017 1

Пятилетний мальчик разбился на горке в Екатеринбурге

Алла Бадина о стоянках и детсадах. Нижневартовск., горки, детская площадка, песочница
Ребенок получил травму на детской игровой площадкеФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге пятилетний мальчик госпитализирован с подозрением на перелом ребер после прогулки на детской площадке.

Инцидент произошел на улице Красноуральской 29 мая. Пятилетний мальчик катался с горки на игровой площадке. После неудачного падения он почувствовал сильную боль. Мальчик доставлен в больницу с подозрением на перелом ребер.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга начата доследственная проверка», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
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