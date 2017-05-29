{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Курганской области
14:46  29 мая 2017 0

Дело экс-начальника налоговой инспекции Зауралья поступило в суд

Пресс-конференция Юрия Касьяненко Курган, касьяненко юрий
Юрия Касьяненко обвиняют в превышении полномочийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганский городской суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело бывшего начальника УФНС России по Курганской области Юрия Касьяненко и его экс-подчиненной начальника контрольного отдела Ольги Киселевой-Захаровой, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.

Как сообщается в картотеке суда, дело будет рассматривать судья Дмитрий Дроздов.

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года Юрий Касьяненко оказывал покровительство ЗАО «Тюменьтел». Фактически задолженность предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей, однако Касьяненко дал указание своим подчиненным выявить лишь не более 10 млн рублей долга. В результате исполнения этого указания государству причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей.

10 мая 2017 года в ходе рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей Юрий Касьяненко признал свою вину и просил суд рассмотреть его уголовное дело в особом порядке.

Юрий Касьяненко исполнял обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы по Курганской области с 2006 до 2014 годы. Экс-руководитель был арестован в августе 2016 года.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров