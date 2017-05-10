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Главные новости Курганской области
17:03  10 мая 2017 0

Экс-руководитель зауральской налоговой признал свою вину

Пресс-конференция Юрия Касьяненко Курган, касьяненко юрий
Юрий Касьяненко раскаялся в содеянномФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском городском суде в среду, 10 мая, было рассмотрено ходатайство регионального Управления ФСБ о продлении срока содержания под стражей экс-руководителя УФНС по Курганской области Юрия Касьяненко. В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в суде в особом порядке, сообщили «URA.RU» участники заседания.

«Я искренне раскаиваюсь, я совершил преступление», — заявил Касьяненко. Защита обвиняемого настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, учитывая полное признание подзащитным вины и плохое состояние здоровья. Однако судом было принято решение о продлении срока содержания под стражей Касьяненко до 10 июня.

По версии следствия, Юрий Касьяненко, возглавляя областное УФНС, оказал покровительство фирме «Тюменьтел», в результате чего компания не перечислила в бюджет налогов на сумму более 65 млн рублей. Экс-руководитель был арестован в августе 2016 года.

Татьяна Жаткина
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