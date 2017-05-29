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Главные новости Пермского края
15:48  29 мая 2017 0

«Состояние тяжелое, но стабильное». Девочку, на которую в Перми рухнула сцена, выпишут из реанимации

Состояние детей, на которых упала металлоконструкция на репетиции фестиваля хоров, улучшаетсяФото: группа ВК "Мой город - Пермь"
новость из сюжета:
Сцена рухнула на фестивале хоров в Перми
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Состояние детей, на которых упала металлоконструкция на репетиции фестиваля хоров, улучшается. Двоих из них выписывают домой, а девочку, которую пришлось ввести в кому, готовят к переводу из реанимации в отделение нейрохирургии.

Сейчас в больницах Перми остаются три ребенка из восьми пострадавших на репетиции фестиваля хоров рядом с ДК имени Солдатова в Перми. Два ребенка продолжают лечиться в отделении нейрохирургии, одному из них отменили постельный режим.

Девочка, которая получила самые тяжелы травмы, все еще находится в реанимации. Она уже пришла в себя после медикаментозной комы. «Ее состояние продолжает оставаться тяжелым, но стабильным. Наблюдается положительная динамика», — рассказали «URA.RU» в минздраве Пермского края. На этой неделе девочку переведут в отделение нейрохирургии. Еще два ребенка остаются в краевой клинической больнице. Их выпишут также в течение недели.

24 мая от сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников репетиции фестиваля хоров в центре Перми. В результате семь детей в возрасте от семи до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, здоровью 14-летней девочки был причинен тяжкий вред. Под стражу заключен руководитель фирмы, производившей монтаж сцены.

Анна Белкина
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