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Главные новости Челябинской области
16:00  29 мая 2017 0

Скандал с «Холи-фестом» в Челябинске дошел до губернатора

Посещение губернатором Борисом Дубровским площадки строящейся школы в микрорайоне Парковый. Челябинск, дубровский борис
"На международные мероприятия претендуем, а у нас такое!"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Подростки напали на полицейских на фестивале красок
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на аппаратном совещании 29 мая прокомментировал инцидент с подростками, устроившими дебош на Фестивале красок. Глава региона потребовал не допустить подобное впредь, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы Южного Урала Дмитрий Федечкин.

«Я с трудом себе представляю чье-то желание приехать в город, где подростки забрасывают полицию красками, веселятся при этом, висят на полицейских автомобилях, где не обеспечена безопасность, — заявил Борис Дубровский. — Мы претендуем на проведение значимых мероприятий международного уровня и в то же время имеем подобные инциденты. Это наша с вами работа! Не хотелось бы иметь известность по такому поводу, и все должны сделать выводы».

Губернатор дал поручения тем, кто отвечает за проведение массовых мероприятий и работу с молодежью, разобраться в причинах случившегося.

На Фестивале красок в Челябинске, 27 мая, у ТРК «Горки» несколько подростков напали на полицейский автомобиль. Этот дебош стал поводом, чтобы прервать фестиваль. В СК РФ по Челябинской области проходит доследственная проверка по материалам, представленным полицией. В Челябинской епархии, ранее выступавшей с призывом запретить мероприятие, высказали упреки в адрес властей в связи с недостаточным уровнем патриотического воспитания.

Владимир Васин
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