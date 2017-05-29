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29 мая 2017
Главные новости Москвы
15:54  29 мая 2017 0

Усманов раздает iPhone 7 Plus авторам лучших мемов о его видеообращении к Навальному. ФОТО

Усманов Алишер , усманов алишер
Алишер Усманов объявил конкурс пародий на свое видеообращение к НавальномуФото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Авторов «наиболее удачного творения» — мема о видеообращении миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному — ждет смартфон iPhone 7 Plus. Бизнесмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пообещал дарить смартфоны каждую неделю.

Как написал Алишер Усманов, он очень польщен тем, что его видео вызвали повышенное внимание. «Примеры творчества по теме моих видеообращений и их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного», — рассказал бизнесмен, добавив, что будет дарить iPhone 7 Plus, а также футболку с автографом и собственно самим мемом. Он отметил, что именно на смартфон был записан первый видеоролик, обращенный к Алексею Навальному.

«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов», — написал Усманов на странице в соцсети.

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Скрин станицы Алишера Усманова во «ВКонтакте»

На этой неделе бизнесмен уже выбрал двух победителей, в том числе авторов стикеров в Telegram. Специально для проведения конкурса была создана отдельная страница во «ВКонтакте», напоминает «Газета.Ru».

Нина Калинина
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