15:54 29 мая 2017 0

Алишер Усманов объявил конкурс пародий на свое видеообращение к Навальному Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Авторов «наиболее удачного творения» — мема о видеообращении миллиардера Алишера Усманова к политику Алексею Навальному — ждет смартфон iPhone 7 Plus. Бизнесмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пообещал дарить смартфоны каждую неделю.

Как написал Алишер Усманов, он очень польщен тем, что его видео вызвали повышенное внимание. «Примеры творчества по теме моих видеообращений и их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного», — рассказал бизнесмен, добавив, что будет дарить iPhone 7 Plus, а также футболку с автографом и собственно самим мемом. Он отметил, что именно на смартфон был записан первый видеоролик, обращенный к Алексею Навальному.

«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов», — написал Усманов на странице в соцсети.

1/2 Скрин станицы Алишера Усманова во «ВКонтакте»

На этой неделе бизнесмен уже выбрал двух победителей, в том числе авторов стикеров в Telegram. Специально для проведения конкурса была создана отдельная страница во «ВКонтакте», напоминает «Газета.Ru».