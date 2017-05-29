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16:53  29 мая 2017 0

По 700 рублей за букет. Ямальских выпускников заставляют оплатить подаренные им цветы

День знаний. 1 сентября 2014г, цветы, учеба, бант, школа, образование, 1сентября
Школьников заставляют оплатить полученные в подарок букетыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Власти надымского района требуют со своих выпускников и их родителей вернуть деньги, потраченные на букеты. Цветы дарили детям 25 мая во время «Последнего звонка» в школах. Стоимость букета — 700 рублей.

«Прозвенел последний звонок! Наш департамент [образования администрации надымского района] и мэрия наградила выпускников! Подарила букеты! Но только выясняется, что придется каждому выпускнику и родителям вернуть по 700? за цветы. Это считается нормальным?», — негодует анонимный автор в группе «Злой надымчанин» во «ВКонаткте».

Сначала комментаторы решили, что это «бред какой-то» и осталяли ироничные комментарии. Потом в обсуждении появились, по всей видимости, матери выпускников, которые и подтвердили сбор средств.

«Нам вручили 2 букета, оплатили мы соответственно 1400 рублей. Букеты не вытягивают сумму в 700 рублей. Вчера нам вручили эти букеты, сегодня мы их уже выбросили. Сдохли», — рассказала жительница Надыма Лариса Саитова.

В администрации Надымского района «URA.RU» пообещали разобраться в ситуации, но за весь день так и не смогли прокомментировать сбор денег с выпускников.

Вячеслав Егоров
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