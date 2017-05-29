17:03 29 мая 2017 0

Махнево снова становится политически горячей точкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Махневском муниципальном образовании начался политический кризис. Местная дума раскололась и большинством голосов признала работу главы неудовлетворительной.

Как сообщают источники «URA.RU» в муниципалитете, депутаты планировали заслушать отчет руководителя поселка Александра Лызлова о проделанной за 2016 год работе на очередном заседании местной думы. Мэр подошел к началу заседания, но не дождался рассмотрения своего вопроса — он неожиданно вышел из зала и не вернулся. Спикер думы Игорь Авдеев заявил депутатам, что у мэра была уважительная причина — якобы ему позвонил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Но думцы не стали откладывать обсуждение доклада. Вечером этого же дня они пришли в местный дом культуры, где Лызлов должен был выступить с годовым отчетом перед местными жителями. По данным очевидцев, зал был переполнен.

На прения было отведено всего 10 минут. Их участники, в частности, критиковали мэра за то, что муниципалитет не вошел ни в одну областную программу, что поселок уже два не может запустить станцию водоочистки, на которую потрачено более шести миллионов. Говорили о том, что долг местных предприятий вырос до 32 миллионов рублей, 6,5 миллиона из них составила задолженность бюджетных учреждений. Махневский детский сад начал функционировать только в мае 2017 года, хотя был сдан в эксплуатацию в августе 2016 года. Указали жители поселка и на некачественно построенное жилье для детей сирот.

Выступающие вспомнили также нашумевший случай, когда глава муниципалитета Александр Лызлов бегал пьяный голышом вокруг крещенской проруби. По этому поводу из зала прозвучала нецензурная реплика: «Хозяйство вести, не [мужским половым органом] трясти!». Были выступления и в защиту мэра. Участники заседания большинством голосов признали итоги работы мэра удовлетворительной. Но депутаты придерживались другого мнения. После собрания заседание думы Махневского округа продолжилось. На нем депутаты большинством голосов признали работу главы за 2016 год неудовлетворительной.

Корреспондент «URA.RU» позвонил в приемную главы муниципалитета. Секретарь не стала соединять с Александром Лызловым, отправив журналиста за комментариями к заместителю мэра Ларисе Толмачевой.

Лариса Толмачева назвала недостоверной информацию о решении депутатов признать работу мэра неудовлетворительной, отправив за пояснениями обратно к мэру.