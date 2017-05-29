Выбор мэра Миасса Геннадия Васькова удивил многихФото: Вадим Ахметов © URA.RU
Советником мэра Миасса Челябинской области Геннадия Васькова по информационно-аналитическому направлению стал предприниматель, представитель «Справедливой России» Тадий Уминский. На аппаратном совещании в мэрии 29 мая Васьков торжественно вручил Уминскому соответствующее удостоверение. Это событие повергло общественность и журналистов в шок. Слишком неоднозначной личностью является новый советник мэра Миасса, который будет консультировать градоначальника по выстраиванию работы со СМИ, не имеющий даже высшего образования.
Тадий Уминский имеет судимость по ст. 297ч.2 УК РФ (неуважение к суду). На одном из процессов он публично оскорбил судью, за что и стал фигурантом уголовного дела и заплатил штраф в 10 тыс. рублей. Он руководит несколькими фирмами и контролирует сайт «U74», получивший контракты от мэрии. По информации «URA.RU», у Уминского сложные взаимоотношения с автозаводом из-за невыполнения договорных обязательств.
Ранее Геннадий Васьков делал предложения стать советниками экс-главе администрации Станиславу Третьякову и депутату горсобрания, юристу Сергею Гаврюшкину. Но оба они отказались от таких перспектив, заявив, что их не устраивают откровенные связи Васькова с криминалом, в первую очередь с ОПГ «Турбазовские», и предпринимателем Владимиром Мурашкиным.
«У человека есть голова на плечах, и он умеет работать!» — пояснил «URA.RU» Васьков свой выбор. На вопрос корреспондента о судимости Уминского мэр заявил, что «анкетные данные при назначении на пост советника не запрашиваются».
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«В положении о статусе советника главы Миасса указано, что необходимо заполнить анкетные данные при подаче заявления», — напомнил корреспондент. В ответ Васьков сообщил, что должность не штатная, а общественная и при назначении «допускаются те или иные погрешности». По словам мэра, Тадий Уминский будет работать «на благо города».
Бывшие журналисты сайта U74 рассказали «URA.RU», что Тадий Уминский, став директором СМИ, не расплатился с сотрудниками. «Он был должен, в том числе корреспонденту Вадиму Морозову, — говорит экс-редактор сайта Андрей Данилов. — Когда Вадим скоропостижно скончался, мы предложили Уминскому выплатить наши долги вдове Морозова. В ответ получили оскорбления. Долги так и не погасили».
Примечательно, что вручение удостоверения Тадию Уминскому совпало с первым днем работы в Миассе ревизоров Контрольно-счетной палаты региона в мэрии. Аудиторы проводят проверку по поручению губернатора Бориса Дубровского. Месяц назад депутаты выставили «неуд» Васькову по итогам работы за 2016 год.