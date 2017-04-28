Мэру Миасса грозит импичмент

11:27 28 апреля 2017 3

Мэру Миасса Геннадию Васькову грозит импичмент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам работы за 2016 год главе Миасса Геннадию Васькову выставлен «неуд». Решение принято на сессии городского собрания 28 апреля, в пятницу, передает корреспондент «URA.RU». Это единственная двойка, полученная руководителем крупного муниципального образования в Челябинской области в текущем году. Остальные главы городских округов и районов отчитались перед депутатами без проблем.

Перед началом голосования сторонники Геннадия Васькова пытались сделать голосование открытым и предлагали поменять процедуру. На трибуну поднялся депутат ЗСО Валихан Тургумбаев и стал призывать всех к миру. Его прервал депутат, экс-глава Игорь Войнов, заявил, что собрались «закончить предыдущую сессию, а не слушать Тургумбаева». После чего попросил слова заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин.

«Миасс нас волнует. Из-за отсутствия взаимодействия главы и депутатов страдают жители, — обратился к собранию Алексей Фартыгин. — Призываю вас к слаженной работе на взаимопонимании и взаимоуважении. В настоящий момент аппарат губернатора „мониторит“ Миасс, и это не секрет. За 4-й квартал 2016 года Миасс на первом месте. Конечно, мы хотим, чтобы развитие города шло ускоренными темпами. Но это возможно, когда все работают как единое целое. Призываю вас исчерпать противоречия. Поставьте собственную оценку!»

На пресс-конференции 27 апреля губернатор Борис Дубровский отметил, что ситуация в Миассе сложная. «Но я пока исхожу из того, что глава наводит порядок. Но его выбирали депутаты. Их право принять решение, которое может привести к отставке мэра. И если такое решение будет сформировано и главу надо будет убрать, я им предложу нового главу. Но предложу его я!» — заявил Дубровский. После выступления Фартыгина на сессии в Миассе все споры прекратились. Точку поставил спикер горсобрания Евгений Степовик.

«Чтобы не допустить срыва сессии, я не буду менять процедуру голосования, — заявил Степовик. — Прошу всех работать и не уходить». Далее сессия шла по намеченному плану. По итогам голосования выяснилось, что за принятие отчета высказалось 10 депутатов из 26.

Свой «неуд» Геннадий Васьков мог получить еще 23 марта. Его сторонники сорвали сессию. Были предприняты попытки завершить голосование, но ничего не получилось. В числе претензий, высказанных Васькову, связь с околокриминальными структурами. В администрации Миасса уже прошло несколько обысков, готовится проверка со стороны КСП. По итогам ревизии и будет принято окончательное кадровое решение.