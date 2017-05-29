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Главные новости Челябинской области
18:31  29 мая 2017 0

Новый этап дорожной революции. Провал на дороге в центре Челябинска заделали мебелью. ВИДЕО

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
В чиновничьих кабинетах кресел хватит на весь сезон ямочных ремонтовФото: depositphotos.com © URA.RU

В центре Челябинска провал на дороге заткнули старым офисным креслом. Коротенькое видео, выставленное в соцсети, оживленно обсуждают на популярном ресурсе Pikabu.

На видео запечатлен провалившийся канализационный люк на проезжей части улицы Тернопольской — почти на ее пересечении с проспектом Ленина, возле ЮУрГУ. Опасную яму метровой глубины неизвестные доброхоты обозначили, воткнув в провал предмет мебели. Наружу торчит лишь дно с колесиками. «Это Челябинск — родина провалившихся канализационных люков. XXI век», — комментирует в соцсети коротенький видеоролик автор поста Юлия Узьмова.

«Возможно, кресло и стало причиной возникновения ямы?» — предполагает один из пользователей. «Ножки у кресла торчат, некачественный ремонт», — замечает второй. Еще один челябинец высказал предположение, что кресло или диван вышли из строя, передвигаясь по дорогам Челябинска, — и остались в роковой для них яме. «Какой губернатор — такая и дорожная революция!» — констатировал более политизированный южноуралец.

Видео: страница Юлии Узьмовой, «ВК»

Алексей Шумов
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