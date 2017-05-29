{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
Главные новости Челябинской области
19:39  29 мая 2017 0

Два подростка заживо горели в лифте многоэтажки Златоуста

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, реанимация, скорая помощь, биобокс
Состояние молодых людей крайне тяжелое, врачи не дают гарантийФото: Илья Московец © URA.RU

ЧП в третьем по величине городе Челябинской области, Златоусте. 29 мая в одном из многоэтажных жилых домов вспыхнул лифт, в котором находились два подростка. Оба мальчика госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил «URA.RU» мэр города Вячеслав Жилин.

У одного из подростков до 45 процентов ожогов тела, у второго — до 80. Врачи пока не дают никаких прогнозов. «Оба мальчика нетранспортабельны, — говорит Вячеслав Жилин. — Но вопрос с их перевозкой в Челябинск, в ожоговый центр, надо решать. Мы уже консультируемся с министром здравоохранения региона Сергеем Кремлевым».

По предварительным данным мальчики (одному 14 лет, другому 15) имели при себе бутылку с зажигательной смесью, которая вспыхнула в лифте. Горящий лифт доехал до верхнего этажа. Житель подъезда, увидевший выбирающихся из лифта обгоревших подростков, вызвал скорую помощь. По факту ЧП местный следственный отдел проводит доследственную проверку.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров