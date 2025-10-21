«Окультуриваться надо, товарищи»: журналист URA.RU из Челябинска сходила на «Паяцы» и «Алые паруса»

Начать разбираться в культуре можно в любом возрасте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск претендует на звание «Культурной столицы 2027» и дошел до финала конкурса. Чтобы не быть «сибирским валенком» в этой теме, журналист URA.RU решила начать погружаться в культурную жизнь города еще до возможной победы. И в пятницу сходила на оперу «Паяцы», а в воскресенье — на мюзикл «Алые паруса». Что из этого получилось — в рубрике «Проверено на себе».

Немного предыстории

Театры и музеи помещаю крайне редко. Во-первых, особо туда никогда не тянуло. Во-вторых, для любви к театрам и музеям нужен особый темперамент. У меня не тот. Обычно за год я ходила пару раз в наш театр драмы или камерный театр. В других городах в подобных местах не была никогда.

Разбираться в «Паяцах» пришлось с помощью субтитр на экране Фото: Мария Чернышова © URA.RU





Хотя вот весной ходила на гастроли театра Вахтангова на спектакль «Война и мир», который длился, на минуточку, почти пять часов. Многим спектакль не понравился из-за серого фона, неярких костюмов, длительности. Но мне зашло. Возможно, из-за отсутствия насмотренности.

Продолжение после рекламы

Когда в последний раз была на опере или балете — не вспомню. Аналогично с музеями.

Но тема культуры в последние годы в Челябинске звучит все чаще, что вольно или невольно заставляет обращать на нее внимание. Одна из моих близких подруг отлично разбирается в театрах, спектаклях, актерах, и любезно предложила помочь с погружением в культурную жизнь города. Я и согласилась. Начинать разбираться в культуре можно в любом возрасте, решила я.

Опера «Паяцы»

В основе сюжета — любовный треугольник. Главные герои — Канио, его жена Недда и ее возлюбленный Сильвио. Опера исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами, которые показывали по телевизору прямо в зале.

Это, пожалуй, главный недостаток для новичка. Тяжело пытаться слушать и слышать оперу и постоянно отвлекаться, чтобы прочитать о чем они там поют. Все-таки знакомство с искусством лучше начинать с известных историй, чтобы не переключаться на сюжет, а полностью погрузиться в исполнение.

Недорого и вкусно

Опера длится всего один час 45 минут с антрактом. Антракты все любят проводить в буфетах, поедая бутерброды и запивая их чем-то вкусным.

Буфет в театре Фото: Мария Чернышова © URA.RU





В Челябинском театре оперы и балета цены в буфете на закуски, мне показались, вполне приемлемыми: бутерброды с красной рыбой стоили 3250 рублей, с красной икрой — 300 рублей, тортилья с красной рыбой — 150 рублей, брускетта с мясом — 150 рублей, вафля с ветчиной, сыром и соусом — 250 рублей, бутерброды с ветчиной — 100 рублей, печенье макаронс — 120 рублей, конфета — 30 рублей. Вода 0,5 литра — 70 рублей, бокал шампанского — 400 рублей (вот это дороговато, конечно).

Мюзикл «Алые паруса»

Так совпало, что два культурных мероприятия, на которые я выбрала сходить осенью, проходили практически друг за другом. Поэтому в воскресенье мы отправилась на «Алые паруса».

Мюзикл «Алые паруса» без преувеличения прекрасен Фото: Мария Чернышова © URA.RU





Посещать буфет в этот день я не планировала и поехала на машине. Тут меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что припарковаться около театра оперы и балета даже в воскресенье вечером практически негде. Небольшая стоянка по улице Труда напротив театра была вся занята. Парковаться возле самого здания театра нельзя. Это я узнала, когда уже подъехала к театру и увидела аж два эвакуатора.

Возле ТРК «Куба» парковка оказалась платной. Пришлось покружить по центру, развернуться и на свой страх и риск припарковаться на Цвиллинга рядом с небольшим отелем.

Очень странно, что вопрос с парковкой никак не проработан. Театры посещают не только жители центра. Но и отдаленных районов. Тем более, что сейчас сильно разрослось строительство частных домов в пригороде Челябинска. И как же быть, если живешь не в городе? На такси не наездишься.

Продолжение после рекламы

Сам же мюзикл «Алые паруса» был просто потрясающий. Если вы хотите познакомиться с культурной составляющей Челябинска и почти сразу в нее влюбиться, вам однозначно нужно попасть на «Алые паруса». Это именно тот случай, когда не нужно погружаться в сюжет и можно просто наслаждаться актерским мастерством. Местами от исполнения даже пробегали «мурашки».

Провести вечер пятницы в театре? Почему бы и нет Фото: Мария Чернышова © URA.RU





«Алые паруса» — романтическая повесть-феерия Александра Грина, которая вдохновляет мечтать и не терять веры в любовь. Кажется, что грустный финал неизбежен. Но на последних минутах неожиданно приходит чудо. Кстати, в спектакле принимают участие воспитанники Детской школы вокального искусства.

Вместо послесловия…

Повторюсь, как показал мой опыт, начинать знакомство с театрами, операми, балетами и мюзиклами лучше всего с известных с детства историй. Для себя я поняла, мой приоритет в жанрах — это мюзиклы. Музыкальный театр, сочетающий музыку, танцы и развитый сюжет — это мне ближе всего на данном этапе. Теперь хочу посетить в декабре «Волшебника изумрудного города».

Но если вы знаете другие спектакли, которые точно понравится новичку, пишите. Обещаю посетить мероприятие и поделиться впечатлением.

Народный артист России и уроженец Челябинска Олег Митяев ранее записал обращение к жителям и попросил принять участие в голосовании за звание «Культурной столицы 2027». Челябинск достоин этого звания благодаря насыщенной культурной жизни, уверен артист.