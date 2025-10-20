Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Челябинцам объявили, когда ожидать снег и сильный ветер. Скрин

Снег и сильный ветер ожидаются к Челябинске 28 октября
21 октября 2025 в 04:27
Снег вернется в город к пятнице, 24 октября

Снег вернется в город к пятнице, 24 октября

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинке снег с дождем ожидаются к пятнице, 24 октября. Зимние осадки предполагаются и на следующий день, в субботу. А в начале следующей недели к ним прибавится сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео».

«В последнюю декаду октября ночная температура изредка будет доходить до одного градуса ниже нуля. Небольшой снег и дождь пройдут 24 и 25 октября. Затем зимние осадки накроют город во вторник, 28 октября. Скорость ветра возрастет до 15-16 метров в секунду», — уточнили метеорологи.

Снег с дождем также ожидаются в последний день месяца. Дневная температура в конце октября будет колебаться в диапазоне от четырех до девяти градусов тепла.

Как сообщало URA.RU ранее, в ближайшую неделю из-за антициклона усилится выхолаживание в ночное время и такой же интенсивный дневной прогрев. Среднесуточная температура в регионе будет на один-четыре градуса выше нормы.

Осадки в конце октября будут непродолжительными, температура при этом редко будет опускаться ниже нуля

Фото: скрин сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/2-weeks/

