Снег вернется в город к пятнице, 24 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинке снег с дождем ожидаются к пятнице, 24 октября. Зимние осадки предполагаются и на следующий день, в субботу. А в начале следующей недели к ним прибавится сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков «Гисметео».

«В последнюю декаду октября ночная температура изредка будет доходить до одного градуса ниже нуля. Небольшой снег и дождь пройдут 24 и 25 октября. Затем зимние осадки накроют город во вторник, 28 октября. Скорость ветра возрастет до 15-16 метров в секунду», — уточнили метеорологи.

Снег с дождем также ожидаются в последний день месяца. Дневная температура в конце октября будет колебаться в диапазоне от четырех до девяти градусов тепла.

Как сообщало URA.RU ранее, в ближайшую неделю из-за антициклона усилится выхолаживание в ночное время и такой же интенсивный дневной прогрев. Среднесуточная температура в регионе будет на один-четыре градуса выше нормы.