21:01 29 мая 2017 0

Югорские следователи сделали заявление по факту уголовного преследования адвоката Дмитрия Порчуляна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорские следователи объяснили, за что преследуют сургутского адвоката Дмитрия Порчуляна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ч.30, ч.4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере). Юристу грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили «URA.RU» в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

«Уголовное дело в отношении адвоката Порчуляна находится в стадии расследования, ему предъявлено обвинение. По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — домашний арест», — комментирует старший помощник руководителя следственного управления Олег Меньших.

Источник агентства в правоохранительных органах региона утверждает, что Дмитрий Порчулян никогда не защищал интересы потерпевшей стороны по делу Алексея Марочкина (сотрудник СКР, насмерть сбивший женщину в Сургуте вблизи ТЦ «Аура» в ноябре 2016 года), а также сам не писал писем на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

По данным сургутской коллегии адвокатов, Дмитрий Порчулян выступал в качестве защитника родственников женщины, которую сбил Марочкин. По версии юристов, следователь совершил ДТП, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Дмитрий Порчулян в рамках этого дела по ДТП консультировал представителей погибшей женщины. Спустя два месяца после того, как он взялся за это, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в пособничестве при покушении на дачу взятки. Когда дело развалилось, завели новое — уже по статье „мошенничество“. Очевидно, что никакого мошенничества там нет. К нему пришли люди, он проконсультировал их, назвал стоимость своих услуг, а они написали на него заявление — якобы вымогает взятку. Абсурд полнейший. Сейчас он под домашним арестом. Мы считаем, что все эти дела появились после того, как он написал на имя Бастрыкина заявление, где рассказывал о коррупционных схемах в местном СКР, а также конфликте с ГИБДД Сургута. Это произошло после того, как Марочкин сбил как раз эту женщину», — ранее комментировал председатель президиума коллегии Амил Аббасов.

Ситуация с Дмитрием Порчуляном находится под контролем центрального аппарата СКР. Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по фактам, изложенным сургутскими адвокатами.